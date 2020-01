Call of Duty Modern Warfare subito alla grande nel 2020, pronto a breve un grande update?

Il 2019 è stato un anno particolarmente importante per Call of Duty Modern Warfare. Il nuovo capitolo della serie, sviluppato per l’occasione da Infinity Ward, ha infatti ristabilito le priorità del franchise. Abbandonate le ambientazioni (e le dinamiche ludiche) futuristiche, si è tornati a combattere una guerra videoludica contemporanea, con il gameplay che ovviamente si è adattato alle esigenze narrative della campagna per giocatore singolo.

Modifiche importanti quelle operate dal team di sviluppo, che chiaramente non potevano non avere ripercussioni anche in quello che è il comparto di gioco multiplayer. E proprio su questo fronte tante sono le novità in arrivo, con Infinity Ward che non molla il colpo e mira ad aggiornare frequentemente la sua creatura. D’altronde la freschezza dei contenuti (e soprattutto la costanza) è la chiave per vincere, e Fortnite insegna.

Call of Duty Modern Warfare, vietato fermarsi

E proprio a tal proposito sembra essere pronto per Call of Duty Modern Warfare un aggiornamento bello corpulento, che potrebbe vedere la luce nel giro di una manciata di giorni. Stuzzicato da un fan tramite Twitter, ha risposto il Co-Design Director del multigiocatore, Joe Cecot, che non si è di certo nascosto quando interpellato.

Stando infatti alle sue dichiarazioni, parrebbe ormai imminente l’approdo nel gioco di un grande aggiornamento, attualmente in fase di rifinitura presso gli studi di sviluppo, ma che è pronto a esordire già nel corso di questa settimana. Non ha saputo dare una data di riferimento precisa da segnare sul calendario, con i prossimi sette giorni che risulteranno quindi cruciali per il futuro di Call of Duty Modern Warfare.

Si tratterà di un aggiornamento mirato a migliorare la “vivibilità” del mondo di gioco online, con Infinity Ward che in questo frangente si è concentrata sulle problematiche ricorrenti segnalate dai membri della community.

Non proprio ottimistiche le reazioni sui vari forum online, con alcuni utenti di Reddit che si sono detti scettici in merito alle possibilità che questo aggiornamento risolva tutte le criticità. Starà ora al team di sviluppo zittire i detrattori e perfezionare la propria creatura. Il 2020 è solo all’inizio, e il nuovo capitolo della serie ha ancora parecchia strada da fare.

