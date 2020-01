Annullati i concerti di Dodi Battaglia per Perle, al via il rimborso dei biglietti

Sono annullati i concerti di Dodi Battaglia per Perle, quelli che avrebbero dovuto tenersi nel corso dei prossimi mesi e che erano stati annunciati dopo le prime tranche di concerti e nel bel mezzo dell’ultimo tour che l’ex chitarrista dei Pooh stava conducendo nelle location annunciate.

I concerti di Dodi Battaglia sono annullati

L’annuncio arriva direttamente dai canali social dedicati all’artista, nei quali è intervenuto personalmente per spiegare i motivi che hanno portato a questa conclusione.

Ciao a tutti, è con dolore e rammarico che vi comunico che il signor Aldo Ciavarella e la band con la quale ho lavorato negli ultimi anni hanno deciso di annullare il tour “PERLE – Mondi senza età”. A breve prenderò decisioni importanti in merito. Per il rimborso dei biglietti siete pregati di rivolgervi alle abituali prevendite. PRECISAZIONE

Ci tengo a precisare che la decisione di annullare il tour “Perle” è stata presa dal signor Aldo Ciavarella parlando anche a nome della band. La stessa band mi ha fatto sapere che tale decisione è stata presa senza che i componenti potessero esprimersi in merito. Dodi

Come chiedere il rimborso dei biglietti

Già possibile, quindi, chiedere il rimborso dei biglietti acquistati, rivolgendosi al punto vendita dal quale si è ottenuto il tagliando. Le date ancora in programma erano numerose e avrebbero portato l’artista sul palco di alcune della maggiori città italiane fino alla metà del mese di marzo.

Le motivazioni dell’annullamento dei concerti, avvenuto nel bel mezzo del tour, non è quindi una scelta dell’artista e neanche della band, ma unicamente dalle agenzie organizzatrici che hanno deciso per lo stop della tournée nella quale Dodi Battaglia stava interpretando alcune delle rarità dei Pooh.

La scaletta di Perle tenuta nel 2019

Questa la scaletta del tour che Dodi Battaglia ha condotto nella prima parte del 2019, con alcune rarità del repertorio dei Pooh.

Io In Una Storia A Un Minuto Dall’amore Aria Di Mezzanotte Classe ‘58 Vienna Cara Bellissima Mai Dire Mai Orient Express Una Donna Normale Santa Lucia Io Sto Con Te In Altre Parole Oceano Come Si Fa E’ Bello Riaverti La Nostra Età Difficile Sei Tua, Sei Mia Cercami Uno Straniero Venuto Dal Tempo Dietro La Collina Stella Senza Musica E Senza Parole Padre A Vent’anni E Vorrei Inutili Memorie Col Tempo, Con L’età E Nel Vento Un’anima (Con Testo Di Giorgio Faletti) Fantasia Air India Fantastic Fly Isabel Padre Del Fuoco, Padre Del Tuono, Padre Del Nulla Scusami Quando Lui Ti Chiederà Di Me Fotografie Linda Vita Buonanotte Ai Suonatori

La storia musicale di Dodi Battaglia è continuata come solista dopo la conclusione del progetto Pooh, che hanno archiviato con la data del 30 dicembre 2016 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I concerti di Dodi Battaglia sono continuati in tutta Italia e con il repertorio dei Pooh, al quale si è aggiunto anche l’inedito Un’Anima che ha scritto per lui Giorgio Faletti.

Dopo i live nelle piazze, Dodi Battaglia ha quindi deciso per una tournée più particolare, nella quale sono stati inclusi i brani che il gruppo non era solito portare nelle scalette dei numerosissimi concerti che hanno tenuto nel corso dei loro 50 anni di carriera.