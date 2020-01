Urgente la patch di dicembre anche per Honor 9 Lite: sotto con la B153

Ci sono nuovamente indicazioni importanti in queste ore per gli utenti che hanno scelto di acquistare un Honor 9 Lite, se pensiamo al fatto che in queste ore è partita la distribuzione di un nuovo aggiornamento per lo smartphone. Non sono ancora maturi i tempi per EMUI 10, nonostante in passato il device sia stato inserito un po’ a sorpresa nella lista dei prodotti compatibili con il pacchetto software, ma quantomeno possiamo dare continuità alle informazioni riportate nelle scorse settimane sulle nostre pagine.

Le prime informazioni sulla patch B153 per Honor 9 Lite

Analizzando la questione più in profondità, emerge che l’aggiornamento per Honor 9 Lite installi la patch di sicurezza di dicembre 2019. Si tratta di un pacchetto software a dir poco delicato, in quanto vengono incluse delle importanti correzioni che consentono di archiviare tre vulnerabilità di livello critico. Ci sono poi altri 24 problemi di sicurezza risulti ad alta pericolosità, mentre una sola vulnerabilità risulta essere di livello medio per gli smartphone Huawei e Honor.

Come riporta anche Huawei Central, è importante evidenziare che Honor 9 Lite in precedenza aveva ricevuto la patch di sicurezza di novembre e il nuovo aggiornamento di dicembre è stato messo a disposizione con la versione di EMUI 9.1.0.153. Il peso ammonta a 209 MB, fermo restando che la variante numerica del pacchetto software e le dimensioni EMUI potrebbero variare a seconda del mercato.

Arrivati a questo punto, non possiamo fare altro che attendere la piena distribuzione dell’aggiornamento in questione per lo stesso Honor 9 Lite, anche in Italia, sperando che tutti i pericoli legati alla sicurezza degli utenti siano ormai un ricordo. Che ne pensate del pacchetto software di cui si parla tanto in queste ore? Fateci sapere con un commento qui di seguito.