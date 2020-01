Ultimo giorno per sostituzione SIM 3G Noitel Mobile: le possibili conseguenze

Avete una SIM 3G di Noitel Mobile? Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il gestore telefonico ha provveduto, ancora una volta, ad aggiornare la pagina informativa di sostituzione delle SIM, con scadenza dapprima prevista per il 31 dicembre 2019, e poi prorogata fino ad oggi 7 gennaio 2020. Chi non avesse ancora effettuato il passaggio alla SIM 4G, vedrà cessarsi il servizio molto presto, in pratica tra una manciata di ore. Al cliente era stata data la possibilità di conservare il proprio numero di telefono tramite l’acquisto di una nuova SIM 4G al prezzo di 15 euro, provvedendo poi a registrarla all’interno della nuova ‘My Area’, oppure acquistandola direttamente in un negozio autorizzato.

Avete tempo fino ad oggi 7 gennaio 2020 per passare al 4G, oppure per effettuare la portabilità del vostro numero ad un altro operatore telefonico: in caso contrario, il servizio cesserà e perderete irrimediabilmente il numero di telefono (non dite che non vi avevamo avvisato quando sarà troppo tardi). La pagina di supporto Noitel Mobile, al momento, fa riferimento alla richiesta gratuita di passaggio al 4G.

Riepilogando, le cose da fare sono due: aspettare la cessazione del servizio di Noitel Mobile per la propria SIM 3G (così facendo non sarete tenuto a pagare nulla, ma perdereste per sempre il vostro numero di telefono), passare al 4G (presumibilmente in forma gratuita) oppure ad altro operatore telefonico conservando il proprio numero di telefono, sempre gratuitamente (nel senso che non sono previsti costi di disattivazione, né penali da versare a Noitel Mobile). Speriamo di aver chiarito i vostri dubbi, fermo restando che ormai siete tenuti a prendere una decisione entro la giornata di oggi 7 gennaio 2020. Nel caso in cui abbiate bisogno di farci ulteriori domande, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.