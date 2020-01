Ufficiale la data d’uscita del primo disco solista di Hayley Williams dei Paramore, l’annuncio sui social

Il primo disco solista di Hayley Williams arriverà tra pochissimo. La voce dei Paramore aveva già dato un’anticipazione alla fine del 2019, dopo aver ringraziato i fan per gli auguri per il suo 31esimo compleanno. In un messaggio postato sui social aveva scritto:

Il trentesimo anno è stato importante e lo sarà anche il trentunesimo. Il prossimo anno lancerò nuova musica con l’aiuto dei miei amici più cari. Ho fatto qualcosa che porterà il mio nome. Si tratta di un progetto davvero speciale e ne avrete un assaggio a gennaio. Felice anno nuovo, amici.

Le promesse sono state mantenute: nelle ultime ore la stessa Williams ha annunciato la data d’uscita con un video pubblicato sui social: 22 gennaio 2020, e manca pochissimo.

Il primo disco solista di Hayley Williams arriva a 3 anni di distanza dall’ultima release con i Paramore, After Laughter (2017), e per il momento la band è lontana dagli impegni. Ciò ha concesso alla giovane cantante di Meridian di concentrarsi su se stessa e proprio nelle scorse settimane il suo nuovo progetto è stato al centro di alcuni manifesti affissi in alcune città degli Stati Uniti, New York compresa.

I manifesti mostravano, oltre all’effige di Hayley, anche l’indirizzo web petalsforarmor.com un sito internet già online e che probabilmente corrisponde con il nome del progetto. Petals For Armor, appunto. Visitando il sito ci si imbatte in un teaser di pochissimi secondi dalle tinte “creepy” e che mostra una corsa in soggettiva tra gli alberi, in piena notte. Al termine del video compare la data 01.22.2020.

L’account Instagram Petals For Armor è stato creato nell’ottobre 2019 e nei mesi ha pubblicato diverse immagini criptiche che soprattutto mostrano primi piani sui dettagli di alcuni fiori. L’ultimo post, infine, è proprio quello del teaser del video con la data di pubblicazione del primo disco solista di Hayley Williams.

La cantautrice ha fondato i Paramore nel 2004 insieme a Josh e Zac Farro (rispettivamente chitarra e batteria della band) e al bassista Jeremy Davis, e attualmente insieme a Zac è l’unico membro fondatore presente all’interno della band.

Dal primo decennio dei 2000 i Paramore si sono imposti sulla scena con il loro stile particolare, che coniuga i canoni pseudo-emozionali dell’emo pop con sonorità più genuine e vincenti dell’alternative rock, senza tralasciare le influenze pop-punk.

Tra i brani di maggiore successo ricordiamo Decode – nella colonna sonora di Twilight – Crush Crush Crush e Ignorance, ma i Paramore si sono avvicinati al grande pubblico con il singolo Misery Business dall’album Riot! (2007).

Quale genere troveremo nel progetto Petals For Armor non ci è dato saperlo e non ci resta che attendere il 22 gennaio, l’ora 0 della nuova avventura della cantautrice.

Il primo album solista di Hayley Williams è di certo una delle prime novità più curiose ed attese del 2020, e ricordiamo che a gennaio avremo anche il nuovo disco di Ozzy Osbourne e fra un mese i Green Day ritorneranno con la nuova esperienza in studio: il 2020 sarà la risposta al 2019 (anno del metal) come anno del rock? Chi vivrà e se vivrà, vedrà e sentirà.