Primo vero sguardo al Huawei P40 in foto: che fotocamera voluminosa

La prima vera immagine del Huawei P40 (più precisamente il modello P40 Pro) è servita: sul social Twitter, un leaker cinese molto giovane ha appena diramato la foto che mostrerebbe la prossima ammiraglia assoluta avvolta dalla sua custodia. Quest’ultima sembra essere in fibra di carbonio, con disegno a nido d’ape ma non è certo su di essa che c’è da focalizzare la dovuta attenzione.

Quello che è in bella mostra nelle immagini fresche di pubblicazione è il retro del Huawei P40 Pro con il suo comparto fotocamera più che voluminoso. In effetti questo ospita ben 5 sensori alloggiati in un settore rettangolare stretto e lungo. Una soluzione già chiacchierata da tempo e ben diversa da altre scelte di design pure recenti (basti pensare alla serie Huawei Mate 30 che ha invece un alloggiamento invece circolare).

Naturalmente le foto ora in circolazione non possono fornirci informazioni sulle specifiche tecniche dei sensori della fotocamera dei Huawei P40 Pro. Qualche ipotesi, tuttavia è possibile: l‘unità principale potrebbe avere risoluzione da 48 o 64 MB; poi ci sarebbe spazio per l’obiettivo ultra grandangolare secondario, per il teleobiettivo / periscopio, una fotocamera “cine” e infine un sensore aggiuntivo (per macro o profondità). La già corposa composizione avrebbe ancora buona compagnia grazie ad un doppio flash LED, insieme a vari sensori di autofocus.

Le foto oggi circonvallazione del futuro Huawei P40 Pro ci offrono infine anche uno scorcio della parte anteriore dell’ammiraglia. Ben in evidenza c’è un doppio foro che dovrebbe contenere dunque due sensori utili per i selfie. All’unità principale dunque potrebbe accompagnarsi una seconda grandangolare ma per questi dettagli attendiamo nuove informazioni.

Il lancio dei Huawei P40, per quanto non ancora ufficializzato potrebbe avvenire nel mese di marzo, magari ad una certa distanza dal concorrente numero uno Samsung Galaxy S20 atteso per l’11 febbraio. Su una data di presentazione ufficiale non ci resta che attendere qualche comunicato del produttore.

#HuaweiP40Pro

More case renders

This reminds me of Nokia N8 pic.twitter.com/847gj6IdvS — Teme (特米) (@RODENT950) January 6, 2020