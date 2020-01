New Amsterdam 2 e Station 19 2 in coppia su Canale5: la data ufficiale di messa in onda e news sulla programmazione

Finalmente abbiamo una data ufficiale che non cambierà più, almeno per il momento: New Amsterdam 2 e Station 19 2 andranno in onda in coppia su Canale5 a partire da martedì prossimo, il 14 gennaio. Finalmente il dado è tratto e dopo una serie di slittamenti che hanno riguardato il medical drama e l’annunciata La Cattedrale del Mare, finalmente Canale5 ha deciso di confermare la messa in onda, almeno del primo. Max e i suoi torneranno in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset con quella che possiamo definire una vera e propria maratona di emergenze mediche e drammi personali per un totale di almeno quattro ore.

Ad aprire le danze il martedì sera, dal 14 gennaio, ci penserà proprio New Amsterdam 2 in onda con ben tre episodi, dalle 21.20 a mezzanotte quando poi lascerà il posto a Station 19 2 che andrà avanti per ben due episodi fino a bel oltre l’una di notte. Una vera e propria maratona che solo i patiti delle serie tv americane possono affrontare per la gioia, o forse no, degli ascolti tv Mediaset.

New Amsterdam 2 ripartirà dal famoso incidente in cui una delle donne di Max ha perso la vita e il primo episodio sarà proprio un insieme di flashback che porterà il pubblico avanti e indietro fino a che non verrà a galla il volto di chi è morto nel finale della prima stagione. I primi tre episodi si intitolano “Il tuo turno”, “Il quadro generale” e “La sostituzione” e porteranno il pubblico tre mesi avanti i fatti narrati nell’ultimo episodio della scorsa stagione.

A quel punto il New Amsterdam è tornato quasi alla normalità, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti. Max ha preso di nuovo in mano le redini del suo ospedale ed è alla ricerca di un nuovo assistente e, malgrado non corrisponda a nessuno dei requisiti necessari, la sua scelta cade sul sergente veterano Todd Benson.

Altra storia per Station 19, lo spin-off di Grey’s Anatomy, che andrà in onda con i primi due episodi della seconda stagione, dal titolo “Nessuna guarigione” e “Sotto la superficie” in cui avremo modo di rivedere la dottoressa Maggie Pierce.

Ecco il trailer della stagione: