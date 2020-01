Miglior Smartwatch Huawei: guida all’acquisto 2020

Huawei propone due linee di smartwatch, Band e Watch. I primi sono dei fitness tracker puri, dispositivi economici pensati appositamente per gli allenamenti e lo sport, con tantissime funzionalità per l’attività fisica e un design semplice adatto alla vita di tutti giorni. La serie Huawei Watch, invece, è caratterizzata da uno stile ricercato e prestazioni elevate, grazie ai nuovi chipset Kirin A1 e una batteria che offre fino a 14 giorni di autonomia.

Gli smartwatch Huawei offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, funzioni efficienti per il rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e fino a 15 programmi di allenamento. Inoltre, la serie Watch è dotata dei nuovissimi display AMOLED touchscreen, con quadrante da 42 e 46 mm e rivestimento impermeabile, in grado di sopportare le immersioni fino a 50 metri di profondità. Vediamo quali sono nel dettaglio i migliori smartwatch Huawei del 2020.

Migliori smartwatch Huawei sotto i 100 euro

Smartwatch Honor Band 5

Uno degli smartwatch Huawei più economici è il fitness tracker Honor Band 5, un modello caratterizzato da un design semplice e una struttura compatta. Si tratta di un orologio intelligente per l’attività fisica, un dispositivo sportivo con contapassi, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e calcolo della distanza percorsa, ideale come supporto durante gli allenamenti. Dal display si possono controllare i messaggi, le e-mail e le notifiche dei social, propone un monitor per l’analisi dell’ossigeno nel sangue, è impermeabile e resistente fino a una profondità di 50 metri, inoltre può scattare foto attraverso la fotocamera dello smartphone Huawei.

Smartwatch Huawei Band 4

Un altro fitness tracker del marchio cinese è lo smartwatch Huawei Band 4, il modello precedente rispetto al Band 5. Il device è un orologio evoluto con schermo da 0,96 pollici TFT a colori, resistente all’acqua e alle immersioni fino a una pressione di 5 ATM. Viene proposto in 3 combinazioni differenti di colore, Amber sunrise, Graphite black e Sakura pink, per una personalizzazione completa del design. Tra le funzionalità ci sono il monitoraggio del battito cardiaco, il contapassi, i programmi di allenamento, le notifiche e una grafica che cambia in base all’umore. Il cinturino è in plastica, con struttura ergonomica, ricarica tramite USB e batteria con una buona autonomia di carica.

HUAWEI Band 4 Fitness Tracker con schermo TFT a colori da 0,96"... Colorful touchscreen: un fantastico mix di colori; huawei band 4 è...

Vari nuovi quadranti: huawei watch face store offre vari quadranti in...

Migliori smartwatch Huawei sopra i 100 euro

Smartwatch Huawei Watch GT

Un modello avanzato più di smartwatch è il Huawei Watch GT, un dispositivo di fascia media del tutto simile a un normale orologio da polso. Infatti il quadrante ha una cassa tradizionale, tuttavia lo schermo da 1,39 pollici è touchscreen, con sensori accelerometro, giroscopio e bussola incorporati. Si tratta di uno smartwatch prettamente maschile, a differenza dei fitness tracker precedenti, con supporto per Android e iOS, connettività GPS e Glonass, 14 giorni di autonomia con un sola carica, cardiofrequenzimetro e programmi di allenamento per attività sportive.

Offerta Huawei Watch GT Orologio con Autonomia della Batteria fino a 2... Altimetro, barometro, bussola geomagnetica 3+6 assi, sensore di...

Fino a due settimane di utilizzo con una carica * (la durata della...

Smartwatch Huawei Watch GT Active

Seconda versione del modello di base, il Huawei Watch GT Active è uno smartwatch sportivo con un design moderno e accattivante. Dispone di uno schermo AMOLED touchscreen da 1,39 pollici, funzione fitness tracker con GPS, monitoraggio del battito cardiaco e autonomia prolungata fino a 12 ore, grazie alla nuova batteria agli ini di litio. La resistenza all’acqua offre fino a 5 ATM di pressione, con rivestimento antigraffio e quadrante grande e luminoso. Sono presenti l’accelerometro e una fotocamera integrata, le notifiche smart, l’analisi del sonno tramite Huawei TruSleep 2.0 e la modalità MultiSport per l’allenamento.

Offerta Huawei Watch GT Active Smartwatch con Autonomia Batteria fino a 2... Display AMOLED a colori da 1.39". 22 ore di tracking sportivo...

Fino a due settimane di autonomia con una carica; ROM interna 128 MB,...

Smartwatch Huawei GT Elegant

Variante del Watch T classico, la versione Elegant mette a disposizione un design ricercato e raffinato, con rivestimento bianco opaco. Lo smartwatch Huawei Watch GT Elegant è dotato di un display touch AMOLED da 1,2 pollici, con autonomia fino a 12 giorni e compatibilità con sistemi operativi Android 4.4 o successivi e iOS 9.0 o versioni più recenti. Con il collegamento Bluetooth con lo smartphone si possono leggere le e-mail, i messaggi e le notifiche, inoltre è possibile tracciare gli allenamenti, il battito cardiaco e personalizzare i programmi in base alle proprie esigenze. Anche in questo modello sono presenti i moduli Glonass e GPS per una localizzazione precisa, mentre la scocca è impermeabile e resistente all’acqua.

HUAWEI Watch GT (Elegant) Smartwatch, Display touch 1,2" AMOLED,... Display AMOLED a colori da 1.2". 10 ore di tracking sportivo continuo,...

Fino a una settimana di autonomia con una carica.

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Night Black

Tra i migliori smartwatch Huawei per le donne c’è il Huawei Watch GT 2 Night Black, la versione in nero scuro della seconda generazione del Watch GT. Il device ha un’autonomia minima di 1 settimana, 15 modalità di allenamento e cardiofrequenzimetro, con sistema di vibrazione che si attiva al ricevimento delle notifiche. Le prestazioni sono garantire dal chipset Kirin A1, mentre il design ultrasottile ha appena 9,4 mm di spessore, per un layout davvero minimal. Non manca il GPS per la geolocalizzazione, oltre alle opzioni per gli allenamenti al chiuso o all’aperto, per uno smartwatch giovane e sportivo ma al tempo stesso elegante.

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 (42 mm), durata della batteria fino a 1... Dotato di chip Kirin A1 indossabile e sviluppato direttamente da...

Modello HUAWEI WATCH GT 2 (42 mm) con display 3D curvo e corpo ultra...

Smartwatch Huawei Watch GT 2

Se desideri uno smartwatch Huawei davvero esclusivo puoi acquistare la seconda generazione del Watch GT, con quadrante da 46 mm e 3 combinazioni di design completamente differenti, per adattarsi q qualsiasi stile. L’autonomia del Huawei Watch GT 2 è sempre elevate, fino a 14 giorni con una carica, con ottime prestazioni grazie a chipset Kirin A1 sviluppato da Huawei. Con la connessione Bluetooth è possibile ricevere le notifiche dello smartphone, tra cui SMS ed e-mail, è presente la geolocalizzazione con modulo GPS, tantissime modalità e programmi di allenamento e un display 3D veramente innovativo.

Huawei Smartwatch Watch GT 2, 46 mm, Durata della Batteria Fino a 2... Dotato di chip Kirin A1 indossabile e sviluppato direttamente da...

Display del quadrante in vetro 3D per il modello HUAWEI WATCH GT 2 (46...

Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pebble Brown

Il Huawei Watch GT 2 è disponibile anche in una versione elegante, Pebble Brown, indicato più come smartwatch per l’outfit del lavoro o del tempo libero che per gli allenamenti sportivi. Tuttavia, offre tutte le funzioni per lo sport, dal monitoraggio del battito cardiaco al contapassi, dai programmi di allenamento personalizzati al controllo del sonno notturno. La connessione Bluetooth consente di visualizzare tutte le notifiche sul display AMOLED in vetro 3D da 1,39 pollici, uno schermo touchscreen grande e ben illuminato. Sono presenti i moduli GPS e Glonass per la geolocalizzazione, oltre a nuove tecnologie a risparmio energetico.