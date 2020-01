La reunion di One Tree Hill con Sophia Bush, Bryan Greenberg e Danneel Ackles manda in tilt i fan di The Vampire Diaries (Video)

La mini reunion di One Tree Hill ha fatto già il giro del mondo facendo sognare tutti. Ancora una volta sono i Golden Globe a regalare questi ultimi colpi di coda grazie agli after party e, in particolare, quello della Warner Bros che ha messo insieme molti volti noti delle serie tv e, soprattutto, del mondo The CW a cominciare proprio da Sophia Bush, Bryan Greenberg e Danneel Ackles.

Chi segue la kermesse e tutto quello che ci gira intorno ormai ha imparato ad amare il famoso ascensore in cui le star si ritrovano, sole o in compagnia, per una sorta di sketch o di saluto ai fan. Quest’anno, quando le porte si sono aperte, ecco regalata al pubblico la mini reunion di One Tree Hill che ha messo insieme tre personaggi storici della serie che per un attimo ci hanno riportato indietro nel tempo pronti a tifare per i Ravens.

Ecco il video dell’ascensore con la mini reunion:

Tra pre e post-festeggiamenti, gli ex protagonisti di One Tree Hill si sono ritrovati insieme per una divertente installazione di ascensore e se la Bush e la Ackles sono tornati ai tempi di Brooke e Rachel nello show riprendendo in mano i loro pon pon, Greenberg, che interpretava Jake all’epoca, ha fatto rimbalzare un pallone da basket. Inutile dire che l’emozione non è mancata e molti fan nei commenti al post che potete vedere sopra hanno commentato con delle emoticon in lacrime.

In un’epoca di revival e reboot in molti si chiedono ancora se ci sia speranza per One Tree Hill anche se i fan storici sognano solo una reunion magari in stile Beverly Hills 90210. Altri fan, invece, si limitano a invidiare questa piccola reunion perché per altre serie non è stato possibile vederle. In particolare, proprio nello stesso ascensore sono passate anche Kat Graham e Nina Dobrev e, alla stessa festa, erano presenti anche Ian Somerhalder e Paul Wesley, i fan di The Vampire Diaries non meritavano la sessa reunion? Siamo sicuri di sì.

Ecco il video delle due protagoniste di The Vampire Diaries:

Nel corso della serata, Nina Dobrev ha avuto modo di posare con l’amico Paul Wesley ma non con la Graham e con Ian Somerhalder (naturalmente) e questo non ha fatto altro che mettere in evidenza le tensioni che si vociferava ci fossero dietro le quinte della serie.