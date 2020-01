iPhone SE 2 proprio come iPhone 8, ma con diversi aggiornamenti: foto e video

Non passerà troppo tempo prima di vedere arrivare iPhone SE 2, che potrebbe anche più semplicemente chiamarsi iPhone 9. Come riportato da ‘igeeksblog.com‘, ci ha pensato nuovamente OnLeaks a parlarci del prossimo melafonino, che ricorda molto iPhone 8, anche se rivestito con un vetro opacizzato lungo il versante posteriore (in questo caso l’analogia è con gli attuali iPhone 11 Pro e 11 Pro Max). Le cornici, invece, dovrebbe essere realizzato in acciaio lucido (non è escluso possano anche essere fatte di alluminio, un materiale senza dubbio dal costo meno oneroso). Il display avrà una diagonale da 4.7 pollici, con dimensioni di 138,5 x 67,4 x 7,8 mm (spessore di 8.6 mm, che tiene conto della sporgenza della fotocamera posteriore).

Non dovrebbe mancare nemmeno il TouchID. Le novità introdotte con iPhone SE 2 rispetto ad iPhone 8 consisterebbe nell’innesto del processore A13 Bionic, insieme ad una fotocamera singola inedita. La batteria avrà una maggiore capacità, impreziosita con la ricarica wireless. L’analista Ming-Chi Kuo prevede possano essere spediti nel corso del 2020 ben 20 milioni di iPhone SE 2, che non è escluso possano arriva fino a 30 milioni nella migliore delle ipotesi.

Oltretutto, non troppi giorni fa vi avevamo parlato della possibilità di assistere alla presentazione nel corso di quest’anno di ben due iPhone SE 2, uno nell’immediato (quello da 4.7 pollici) ed il secondo entro la fine del 2020 (con schermo LCD con diagonale da 5.5 o 6.1 pollici), accompagnati nel mezzo da altri tre melafonini con schermi OLED (uno da 5.4, uno da 6.1 ed un altro da 6.7 pollici), ovvero quelli classici attesi per il mese del prossimo settembre. Staremo a vedere se queste ultime indiscrezioni troveranno effettivo compimento da qui alla fine dell’anno appena iniziato (adesso sarebbe prematuro discuterne con una certa convinzione). Se voleste nel frattempo commentare l’articolo il box in basso è a vostra disposizione.