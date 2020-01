Incredibile Alienware UFO al CES 2020: il PC da gaming come (e meglio) di Nintendo Switch

Non solo PlayStation 5. Anche Alienware UFO è stato tra i grandi protagonisti del CES 2020. Almeno per quanto riguarda l’area gaming. Se Sony ha svelato il logo e confermato le caratteristiche tecniche della sua console di prossima generazione in occasione del Consumer Electronics Show – qui per recuperare tutte le novità dalla conferenza dedicata -, il colosso DELL ha invece optato per entusiasmare stampa, addetti ai lavori e semplici curiosi – presenti di persona o collegati da casa in diretta streaming – con un PC da gaming assai particolare. E che, essendo per il momento solo un prototipo, non poteva che farsi spazio proprio nel corso della kermesse dedicata fin dagli anni ’60 all’evoluzione tecnologica nei campi più disparati.

Come già dicevamo, si tratta di Alienware UFO, un personal computer pensato espressamente per i videogiochi e che, per il suo concept, ricorda assai da vicino Nintendo Switch, la console ibrida della compagnia di Super Mario che negli ultimi anni ha riscosso un incredibile successo di critica e di vendite.

Concept UFO: il futuro del PC gaming da DELL

Come potete verificare voi stessi nei due video sparsi in questo stesso articolo – pubblicati su YouTube dai canali CNET e Engadget -, la piattaforma consente di giocare sia in modalità casalinga che portatile, proponendo addirittura la propria versione dei controller Joy-Con della “grande N”. Il modello provvisorio mostrato nel corso della fiera americana è basato su una versione custom di Windows 10 ed è dotato di uno schermo touch da 8 pollici, con risoluzione da 1200p – quello di Switch standard è da 6.2 pollici. Naturalmente, per poter funzionare, i due controller posti ai lati di Alienware UFO devono essere attaccati ad un altro device, mentre una volta scollegati vengono riconosciuti come due pad diversi. Secondo quanto rivelato da Frank Azor, chief architect della divisione Gaming Solutions di AMD, Concept UFO monta un chip Ryzen, ma non sono state purtroppo fornite informazioni aggiuntive sulle specifiche tecniche. Rimane un mistero anche il prezzo, così come la data di uscita: a dirla tutta, non sappiamo se questo particolarissimo e affascinante PC da gaming approderà mai effettivamente sul mercato, o se rimarrà confinato nel limbo dei prototipi.

Quel che è certo è che il gioiellino tecnologico di Alienware è in grado di radunare tutti i giochi che possedete sui principali store (da Steam a Origin, passando pure dal più recente Epic Games Store), così da averli tutti a portata di mano in un unico posto, in piena mobilità. Nelle fasi di test erano disponibili Mortal Kombat 11, F1 2019 e Rocket League. I primi feedback da chi ha avuto modo di provarlo parlano comunque di un dispositivo fin troppo rumoroso e non sempre pratico da utilizzare per quanto riguarda la maneggevolezza e la praticità dei controlli. Voi cosa ne pensate, Alienware UFO è riuscito a catturare la vostra attenzione e far innamorare il vostro animo geek? Scatenatevi nei commenti poco più sotto!