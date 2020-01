In stile Motorola RAZR 2019 il Samsung Galaxy Fold 2: foto e video render

Potrebbe ben presto essere l’ora del Samsung Galaxy Fold 2, il secondo smartphone pieghevole del brand sudcoreano, in rampa di lancio il prossimo 11 febbraio insieme ai Samsung Galaxy S11/S20. Il device ha tutta l’aria di somigliare, almeno concettualmente, al Motorola RAZR 2019, con quel suo design a conchiglia che ha già saputo conquistare il favore del pubblico. Come riportato da ‘letsgodigital.org‘, il Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe disporre di uno schermo AMOLED da 6.7 pollici, forato al centro e munito di una nuova cerniera a scomparsa.

Per quanto riguarda la fotocamera, il comparto potrebbe essere doppio, con un sensore da 108MP ed un teleobiettivo con zoom ottico 5x. Non è in dubbio la presenza di Android 10 con One UI 2.0. Le batterie dovrebbero essere sempre due, per una capacità totale di 4380mAh. Il Samsung Galaxy Fold 2, oltretutto, dovrebbe anche avere un prezzo nettamente inferiore di quello cui era stato proposto il suo predecessore (circa 2000 euro), e mantenersi addirittura al di sotto della soglia dei 1000 dollari (bisognerà poi valutare, nel caso in cui la cifra dovesse essere confermata, a quanto ammonterebbe l’importo in euro, comprensivo del cambio valuta e delle tasse fiscali), anche se ci fa comunque piacere ‘sognare’ di uno smartphone pieghevole più accessibile, che permetta a più utenti di avvicinarsi ad un segmento in fondo ancora inesplorato.

L’idea che il Samsung Galaxy Fold 2 un po’ somigli al Motorola RAZR 2019 (che ricordiamo avere un prezzo che si aggira intorno ai 1500 euro, anche se il debutto commerciale sta subendo un certo ritardo) ci piace un bel po’: siete d’accordo con noi, oppure avreste preferito assaporare qualcosa di totalmente diverso, e che magari con maggiore versatilità rispetto al primo pieghevole del brand sudcoreano? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.