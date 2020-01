Il trailer di Sex Education 2 su Netflix conquista già con nuovi amori, risate e imbarazzi

Era nell’aria da settimane e finalmente è arrivato: il primo trailer di Sex Education 2, su Netflix dal 17 gennaio, si svela per dare un piccolo assaggio dei nuovi episodi.

La dramedy creata da Laurie Nunn è dunque pronta a riportare sugli schermi la complicata vita adolescenziale di Otis Milburn e della sua piccola, grande costellazione di amici, parenti e compagni di scuola. Come le prime immagini della nuova stagione lasciano intendere, intrighi, malintesi e batticuori stanno per raggiungere vette inesplorate.

Il primo trailer di Sex Education 2 ricolloca Otis nel turbolento microcosmo della Moordale Secondary. Superato il cliffhanger con cui si è conclusa la prima stagione, il ragazzo sembra ormai del tutto preso dalla nuova relazione con Ola. Sua madre Jean pare invece impegnata in un rocambolesco rapporto con il padre della giovane, Jakob.

Ma l’intrecciarsi delle vite di Otis e Jean non si limita al contesto sentimentale. Anzi, fin dai primi istanti del trailer si vede la celebre e celebrata terapista al centro di un incontro scolastico formativo su questioni legate al sesso.

Per gli studenti della Moordale non si tratta che di un’occasione in più per ridere della faccenda. Ben diversa, invece, la reazione di Otis, ancora una volta sopraffatto dall’imbarazzo. E di imbarazzo è intriso anche il nuovo rapporto con Maeve, di ritorno in una versione rinnovata di sé.





[NETFLIX]

Life is hard. Love is messy. Messy is normal, recita la tagline di Sex Education 2. E che l’amore sia complicato – e le complicazioni pane quotidiano degli adolescenti di oggi – lo si intuisce in ognuna delle situazioni cui si fa cenno nel trailer di Sex Education 2.

Dalla fresca intimità fra Otis e Ola ai tentativi di Maeve di tenere a bada i propri sentimenti, dalla nuova vita militare di Adam alle palpitazioni amorose di Eric, tutto suggerisce in effetti sviluppi complicati eppure irresistibili.

[NETFLIX]

[NETFLIX]

[NETFLIX]

Sono stati gli stessi protagonisti della serie, alcuni giorni fa, a lasciarsi sfuggire alcuni piccoli dettagli sui cambiamenti in arrivo nella seconda stagione di Sex Education. Asa Butterfield, interprete di Otis, ha rivelato ad esempio che i nuovi episodi offriranno una prospettiva un po’ più ampia sulla portata generale delle cose.

Emma Mackey, invece, ha lasciato intendere che la sua Maeve sarà più concentrata sull’amicizia che sull’amore. La sua solitudine, inoltre, sarà mitigata dall’inattesa ricomparsa della madre.

[NETFLIX]

[NETFLIX]

[NETFLIX]

Sex Education 2 è diretta da Ben Taylor, Alice Seabright e Sophie Goodhart. I produttori esecutivi sono Jamie Campbell, Nunn e Taylor. Nel cast figurano ancora una volta Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular e Simone Ashley. Al loro fianco gli esordienti Sami Outalbali, George Robinson e Chinenye Ezeudu, interpreti di tre nuovi personaggi.

Ecco adesso il primo trailer di Sex Education 2, su Netflix dal 17 gennaio.