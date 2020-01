Fear The Walking Dead 6 tra l’arrivo di un volto noto e uno spoiler su Morgan

Siamo tutti con gli occhi e le orecchie puntate in Texas dove il cast di Fear The Walking Dead 6 è a lavoro per le riprese dei nuovi episodi che presto andranno in onda negli Usa. Mentre il pubblico italiano attende ancora di capire dove e quando vedrà quelli della quinta, negli Usa si lavora a pieno regime alla sesta stagione e i primi spoiler sembrano arrivare da alcuni avvistamenti e foto social. In particolare, il primo indizio riguarda il possibile arrivo sul set di un volto noto di The Walking Dead mentre il secondo il futuro di Morgan nello spin-off dopo il rocambolesco finale della quinta stagione.

ATTENZIONE SPOILER!

Una stella di The Walking Dead è stata avvistata in Texas e questo lascia pensare che un capitolo che sembrava chiuso forse non lo è ancora. Chi ha seguito la quinta stagione sa bene che Morgan ha accolto l’ex salvatore Dwight (Austin Amelio) esiliato dai territori della Virginia da Daryl. L’uomo è stato portato a ovest dalla sua ricerca della moglie scomparsa Sherry (Christine Evangelista), fuggita dalla schiavitù dell’allora leader dei Salvatori, Negan (Jeffrey Dean Morgan), ma tutto lasciava pensare che lei fosse morta e che la lunga ricerca del protagonista fosse terminate, ma forse così non è.

Christine Evangelista ha rivelato sui social di aver trascorso il fine settimana di essere in giro proprio per la bella Austin, in Texas e le sue foto su Instagram hanno subito fatto pensare che in realtà l’attrice non sia lì per un viaggio di piacere ma di dovere sul set di Fear The Walking Dead 6. Non ci sono foto che la ritraggono sul set ma sembra che da ieri siano in corso le riprese dell’episodio 6×03 secondo gli esperti di The Spoiling Dead Fans, che sia questo il momento giusto per un incontro tra lei e l’amato Dwight?

Dall’altro lato abbiamo Morgan Jones, rimasto sull’orlo della morte alle prese con un piccolo branco di camminatori in avvicinamento e nessuna via d’uscita ma forse siamo un po’ frettolosi nel darlo spacciato. I nuovi promo che lanciano le serie dell’universo di TWD in questo 2020 fanno perno anche su Morgan lasciando intendere che, in qualche modo, uscirà indenne da quella situazione. Perché usare il suo personaggio nei promo se già morto? Questo è il dubbio che lascia sperare i fan che adesso sono convinti di rivederlo.

Lo stesso Lennie James a The Talking Dead ha rivelato: