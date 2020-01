Esce il nuovo singolo di Elodie con Gemitaiz prima di Sanremo 2020 con Andromeda

Il nuovo singolo di Elodie con Gemitaiz arriva il 9 gennaio. Il brano anticipa l’approdo dell’artista romana sul palco del Festival di Sanremo, dal quale manca da tre anni e nel quale debutto tra i Campioni con il brano scritto da Emma, Tutta Colpa Mia.

Il brano, che si intitola Non è La Fine, entrerà a far parte del nuovo album di inediti che prenderà il titolo di This Is Elodie e che sarà rilasciato in tutte le piattaforme digitali a cominciare dal 31 gennaio, mentre sarà nei negozi fisici a cominciare dal 7 febbraio.

This Is Elodie è il nuovo album dal 7 febbraio

“THIS IS ELODIE, il mio nuovo album sarà fuori su tutte le piattaforme digitali ‪il 31 GENNAIO‬ (il cd sarà disponibile dal ‪7 febbraio‬). Domani fuori ‪a mezzanotte‬ la prima anticipazione “Non è la fine (feat. Gemitaiz)”. In bio trovate il link per il preorder e presave. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento”.

La sua ultima prova sulla lunga distanza risale al 2017 quando aveva rilasciato Tutta Colpa Mia, album che ha pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano omonimo e con il quale ha debuttato a Sanremo nella sezione Campioni.

Gli anni che l’hanno divisa dal ritorno discografico sono stati quelli in cui ha polverizzato le classifiche di vendita e la rotazione radiofonica estiva, prima con Nero Bali e poi con Margarita. Era quindi doveroso un ritorno alla musica come solista, passo che i fan attendevano ormai da molti anni a questa parte.

Seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi nel 2016, Elodie ha rilasciato immediatamente il suo EP di debutto nel quale ha compreso anche un brano scritto da Fabrizio Moro, che l’artista le aveva donato durante la sua permanenza all’interno del talent come docente. In quell’occasione, Elodie aveva vinto un concorso interno che le era valso l’assegnazione del brano.

A pochi mesi dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Elodie Di Patrizi ha preso parte al Festival di Sanremo per poi rilasciare l’album Tutta Colpa Mia, prodotto da Emma con un duetto inciso con il cantautore Zibba. Il disco è stato portato anche in tour, prima che l’artista si dedicasse ai singoli estivi con Michele Bravi, Guè Pequeno e Marracash.

Queste, le ultime dichiarazioni sul disco:

“Sentivo il bisogno di provare altre strade ed ho impiegato 2 anni esatti per capire la mia direzione, lavorando a 360° su tutto: la mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere. Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato. Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titolo THIS IS ELODIE, perché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco”.

Il ritorno in radio è garantito a cominciare dal 9 gennaio, con il singolo che ha inciso in duetto con Gemitaiz. Il brano anticipa l’uscita dell’album al quale Elodie ha lavorato per due anni. Il contenuto è ancora sconosciuto ma si sa che ci saranno molti ospiti, così come suggerisce il primo singolo in radio dai prossimi giorni.

Elodie è una dei 24 artisti che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo, che si terrà al Teatro Ariston a cominciare dal 4 febbraio e fino alla serata dell’8. La conduzione e la direzione artistica è di Amadeus, che debutta sulle tavole del teatro come molti degli artisti in gara.