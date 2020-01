Doni Segreti in Pokémon Spada e Scudo: tutti i codici e come riscattarli

Disponibili dallo scorso novembre, Pokémon Spada e Scudo rappresentano le ultime incarnazioni del celebre franchise di Game Freak e Nintendo. Incarnazioni che vanno a riproporre a fan vecchie e nuovi le stesse meccaniche tradizionali degli episodi ruolistici della saga, per la prima volta su una console (anche) casalinga, quel Nintendo Switch che a pochi anni dal suo debutto sul mercato ha saputo riscuotere un incredibile successo in fatto di vendite e agli occhi della critica di settore. Le colorate avventure nella regione di Galar, al netto dei difetti, propongono poi piccole e grandi innovazioni agli Allenatori di tutto il mondo, che spaziano dai Raid Dynamax alle versioni Gigamax di alcune delle creature più amate, passando pure per le Terre Selvagge – con meccaniche molto simili a quelle di un MMORPG – e naturalmente per i Pokémon di ottava generazione.

Tutti i Doni Segreti di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch

Non solo, il team di sviluppo sotto l’occhio attento della “grande N” ha scelto di mantenere in Pokémon Spada e Scudo anche i cosiddetti Doni Segreti, che possono essere riscattati entro una certa data di scadenza, semplicemente inserendo dei codici specifici. E che, come intuibile, permettono di mettere le mani su bonus e oggetti speciali da utilizzare nei due videogame – come ad esempio PokéBall speciali e Punti Lotta aggiuntivi. Questi doni, poi, sono finalmente disponibili per tutti anche in questo anno nuovo, rivelandosi utilissimi per completare il Pokédex e per variare l’esperienza offerta dal device di ultima generazione della “grande N” a gennaio e febbraio 2020.

Ecco, di conseguenza, tutti i codici attualmente disponibili. Per ognuno, è indicata la data di scadenza entro la quale è possibile riscattarlo e il contenuto del Dono Segreto:

K0UN-1NMA-SC0T : Rapid Ball, Luna Ball, Level Ball – entro il 15 gennaio 2020

: Rapid Ball, Luna Ball, Level Ball – entro il 15 gennaio 2020 1YAH-AYA : Peso Ball, Esca Ball, UC Ball – entro il 15 gennaio 2020

: Peso Ball, Esca Ball, UC Ball – entro il 15 gennaio 2020 0KUG-AFUK-A1B0-RU : Love Ball, Friend Ball, Dream Ball – entro il 15 gennaio 2020

: Love Ball, Friend Ball, Dream Ball – entro il 15 gennaio 2020 PRES-ENT : 10 Chic Ball – entro il 30 gennaio 2020

: 10 Chic Ball – entro il 30 gennaio 2020 0T0S-H1DA-MA : 10 Sub Ball – entro il 30 gennaio 2020

: 10 Sub Ball – entro il 30 gennaio 2020 G1GA-NTAM-AX : 20 Punti Lotta – entro il 30 gennaio 2020

: 20 Punti Lotta – entro il 30 gennaio 2020 KAMP-FTEA-M: 20 Punti Lotta – entro il 28 febbraio 2020

Per riscattare i codici legati ai Doni Segreti di Pokémon Spada e Scudo non dovete fare altro che premere il tasto X per aprire il menu. Fatto questo, selezionate la voce Dono Segreto, poi quella Ottieni Dono Segreto e in seguito Ottieni con Codice/Password, per andare ad inserire uno dei codici riportati più sopra.