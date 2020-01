DiNozzo Senior in NCIS 17 e gli altri ritorni attesi nella seconda parte di stagione

Se Tony DiNozzo ha lasciato definitivamente la divisa per fare il papà, DiNozzo Senior sta per tornare invece in NCIS 17 e non sarà il solo personaggio già noto al pubblico della serie a fare un’apparizione nella seconda parte di stagione.

NCIS 17 riparte dopo la breve pausa natalizia su CBS l’11 gennaio, mentre in Italia debutterà in prima visione assoluta solo a febbraio, sempre su Rai2.

La première di metà stagione vedrà di nuovo Ziva David in azione insieme all’NCIS e a Gibbs, dopo che il finale invernale ha svelato la reunion con DiNozzo che c’è già stata off screen (ce ne sarà un’altra?).

Ma oltre alla guest star più attesa, Cote de Pablo, stanno per arrivare altri ospiti nella stagione in corso: come già annunciato in precedenza, Robert Wagner tornerà in un episodio di NCIS 17 nei panni del padre di DiNozzo. Considerando il fatto che è in contatto con suo figlio, come ha dimostrato l’ultima apparizione del personaggio nella sedicesima stagione, il suo ritorno potrebbe aggiungere nuovi particolari sull’incontro già avvenuto tra Ziva e Tony, di cui l’uomo potrebbe essere stato a conoscenza.

Secondo lo showrunner della serie Frank Cardea, che ne ha parlato a TV Insider, DiNozzo Senior apparirà “in un episodio in arrivo a breve” e sarà “introdotto su un terreno personale per poi essere coinvolto nel racconto della storia di un caso“. I motivi personali che spingeranno DiNozzo a tornare all’NCIS, peraltro “in un modo insolito“, potrebbero proprio riguardare suo figlio Tony e Ziva.

Inoltre nel corso della stagione tornerà anche Don Lake nei panni di Phil Brooks, l’amico della Marina di Gibbs. E i produttori puntano a riportare sullo schermo anche Joe Spano nel ruolo di Tobias Fornell, l’agente speciale dell’FBI amico fraterno di Gibbs con cui ha condiviso anche il matrimonio con la stessa donna: l’attore era già apparso nell’ottavo episodio di NCIS 17, quando Gibbs si assenta da lavoro per aiutare il suo amico che ha dei problemi con la figlia, Emily, finita in riabilitazione. Il ritorno di Fornell potrebbe riaprire quel misterioso arco narrativo, ma anche un caso precedente trattato nella sedicesima stagione.

Nessun annuncio, invece, per quanto riguarda l’attesa reunion di Ziva e Tony con la figlia Tali sullo schermo: sia l’attrice Cote de Pablo che gli showrunner non hanno escluso che possa avvenire, prima o poi, ma al momento i ritorni più probabili sembrano altri. Anche perché Michael Weatherly è ormai impegnato a tempo pieno sul set del procedural Bull, che ha raggiunto la sua quarta stagione nonostante le aspre polemiche scatenate da una denuncia di molestie subite sul set da Eliza Dushku. Alla conclusione di NCIS 17, però, manca ancora molto e gli autori potrebbero giocare la carta del ricongiungimento di Tony e Ziva per il finale di stagione.