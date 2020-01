Da 150 a 200 euro di rimborso per Samsung Galaxy S10 e Note 10: i tre requisiti

Ci sono riscontri interessanti in questi giorni per gli utenti che sono propensi ad acquistare un Samsung Galaxy S10 o un Note 10. Dopo avervi parlato dell’apparizione della patch di gennaio per i due modelli, con alcuni riscontri preliminari emersi addirittura la scorsa settimana come avrete notato attraverso il nostro report, bisogna concentrarsi sulle opportunità commerciali concepite per chi ancora non ha acquistato i modelli in questione.

Come si articolano i rimborsi per il Samsung Galaxy S10 ed il Note 10

In particolare, gli utenti interessati ai due smartphone dovranno tener conto che i rimborsi assumono caratteristiche diverse a seconda del modello che abbiamo puntato. Ad esempio, sarà possibile ottenere 200 euro nel caso in cui si decida di acquistare un Samsung Galaxy Note 10, un Galaxy Note 10 5G o un Galaxy Note 10 Plus. Al contrario, arriveremo a 150 euro di rimborso qualora si decida di puntare sui vari Samsung Galaxy S10, S10 5G, fino ad arrivare al Galaxy S10 Plus.

I requisiti da rispettare per acquistare Samsung Galaxy S10 e Note 10 con rimborso

Detto questo, è importante analizzare anche i singoli requisiti, affinché si possano acquistare i vari Samsung Galaxy S10 e Note 10 coi suddetti rimborsi. In primo luogo, dovrete necessariamente acquistare uno degli smartphone in precedenza riportati entro il 27 gennaio, ma soprattutto lo dovrete tramite i punti vendita che entro poche ore verranno ufficializzati tramite il regolamento ufficiale della promozione.

Ricordate poi di registrare il vostro Samsung Galaxy S10 o Note entro e non oltre il 14 febbraio 2020, recandovi nelle pagine members.samsung.it/promozioni, oppure inviando una richiesta di registrazione all’indirizzo info@samsungmembers.it, qualora non vi troviate in Italia. Infine, tenete a mente che la somma per il rimborso previsto dall’acquisto di un Samsung Galaxy S10 o Note verrà accreditata tramite bonifico bancario entro 45 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l’email di convalida.