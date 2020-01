Cast e personaggi de Il Molo Rosso 2, dal 7 gennaio su Rai2 l’ultima stagione del thriller sentimentale con Álvaro Morte

In onda in Italia in anteprima mondiale, Il Molo Rosso 2 debutta con i nuovi episodi martedì 7 gennaio, alle 21.20 su Rai2: si tratta di un’anteprima assoluta, visto che il thriller sentimentale arriva nel nostro Paese dieci giorni prima dell’uscita nel paese di produzione.

El Embarcadero – questo il titolo originale della serie – sarà in onda in Spagna sulla piattaforma Movistar solo dal 17 gennaio, mentre Rai2 trasmette la serie in prima visione assoluta al mondo.

Prodotta dallo stesso team che ha dato vita a La Casa di Carta, Il Molo Rosso è creata e scritta da Alex Pina insieme alla sceneggiatrice Esther Martinez Lobato e diretta dal regista Jesus Colmenar.

Il Molo Rosso 2 è l’ultima stagione della serie, che conclude la ricerca della verità sul mistero della morte di un uomo, Oscar (Álvaro Morte, il Professore de La Casa di Carta), un riciclatore di denaro delle organizzazioni criminali ritrovato morto su un molo, apparentemente suicida. L’uomo, che viveva una doppia vita, ha amato due donne, la moglie architetto Alex (Verónica Sánchez) e l’amante Verónica (Irene Arcos) che vive nel selvaggio Parco dell’Albufera, da cui ha avuto anche una bambina. La sua morte porta la prima a scoprire l’esistenza della seconda e a decidere di incontrarla, presentandosi sotto falso nome e instaurando con lei un legame sentimentale, per scoprire la verità sulla morte del marito e sulla sua vita segreta.

La prima stagione si è conclusa con un enorme, ma per niente inatteso, cliffhanger: Alex ha rivelato la sua vera identità a Veronica dopo essere stata a letto con lei, mentre si scopre che Oscar riciclava denaro sporco per la mafia locale e questa sua terza vita segreta potrebbe averlo portato alla morte (qui la nostra recensione del finale).

Il molo rosso 2 🛶 Dai creatori de #LaCasaDiCarta in prima visione assoluta #IlMoloRosso, seconda stagione. Un percorso dell'animo umano dove tutto diventa lecito. Prossimamente su #Rai2. 🔥

Ne Il Molo Rosso 2, la rivelazione di Alex di essere la vedova di Oscar rischia di minare la relazione sentimentale tra le due donne, ma entrambe si sono spinte ormai troppo oltre nelle indagini sugli affari illeciti di Oscar per poter tornare indietro. Intanto sono entrambe emotivamente messe alla prova dagli eventi: mentre Alex decide di intraprendere una sorta di viaggio di auto-liberazione dalle sue remore, Verónica si chiede se il malessere di Oscar sia stato anche in parte colpa sua. Con l’aiuto del tenente Conrado, arriveranno a scoprire cosa ha portato Oscar alla morte su quel molo.

Alex (Verónica Sánchez) e Verónica (Irene Arcos) ne Il Molo Rosso 2

La seconda stagione sarà più sbilanciata sul genere thriller, ma a dominare sullo schermo resta comunque il percorso emotivo di queste due donne che dal lutto per la perdita del loro uomo scoprono di aver vissuto una vita fatta in parte di menzogne: la scoperta di verità nascoste le porta ad esplorare nuovi lati di se stesse, ad arricchirsi a vicenda e a trasformarsi. La libertina Veronica, ad esempio, scopre di essere più vulnerabile ai sentimenti di quanto credesse, mentre la razionale Alex si lascia andare ad emozioni estreme che mai aveva provato prima. Il viaggio di un’amante e una moglie, due donne agli antipodi che mai nella vita si sarebbero avvicinate l’una all’altra, diventa un modo per superare pregiudizi, convenzioni sociali e limiti caratteriali. Partita da un banale triangolo amoroso e dal classico tema dell’infedeltà, la serie finisce per chiedersi non solo se si possano amare due persone contemporaneamente, ma più in generale se i sentimenti possano vivere al di fuori dei cliché sociali del matrimonio e della monogamia, in un modo che vada oltre le etichette, la razionalità, la progettualità e le categorizzazioni.

Il Molo Rosso 2, composta da otto episodi, non proseguirà oltre con una terza stagione: come spiegato dai creatori della serie, il progetto iniziale ha sempre previsto soltanto due capitoli, con una conclusione definitiva.