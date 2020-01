Arriva l’album più venduto del 2020, Colpa Delle Favole di Ultimo in vetta ma Fred De Palma prende i singoli

L’album più venduto del 2020 è Colpa Delle Favole. Il giovane cantautore romano conquista infatti la vetta dei dischi più venduti con il lavoro che contiene I Tuoi Particolari, con la quale ha raggiunto il secondo posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni.

Ultimo conquista la vetta degli album più venduti

Colpa Delle Favole precede le vendite di Playlist di Salmo, album che il rapper di Olbia porterà ancora in giro per il mondo e sul palco del Festival di Sanremo, al quale parteciperà nelle vesti di super ospite della prima serata. L’album è stato ripubblicato in una versione live, che ha rilasciato in concomitanza all’annuncio del tour mondiale con il quale porterà la musica dell’ultimo album in giro per il globo.

Playlist di Salmo è il secondo album più venduto del 2019

Ancora Salmo al terzo posto con Machete Mix Tape 4, mentre al 4° posto torna Ultimo con Peter Pan. Il disco è stato rilasciato subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo, nella sezione Giovani, con il brano Il Ballo Delle Incertezze. Il disco è stato inoltre suonato in un lungo tour che ha tenuto a seguito del rilascio, con i brani della tracklist che suonerà anche nel corso della tournée negli stadi che ha annunciato per la prossima estate con date da Roma a Milano e una al Circo Massimo.

Le vendite degli album di Marracash e Ligabue

Marracash con Persona e Ligabue con Start occupano invece la quinta e sesta posizione della top 10 degli album più venduti. Il rapper di Santeria si sta ora preparando all’inaugurazione del tour che terrà a cominciare dai prossimi mesi e per tre date al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati.

Fedez e il suo Paranoia Airlines occupano invece la settima posizione. L’album del rapper milanese è stato il primo dopo il progetto congiunto con J-Ax, che ha concluso con il grande concerto allo Stadio San Siro di Milano e un palco centrale alto 26 metri. Nel 2020 potrebbe anche arriva un nuovo album, al quale Fedez ha già iniziato a lavorare.

Anche Marco Mengoni in top 10

Atlantico On Tour di Marco Mengoni occupa invece un’ottima ottava posizione. Il disco live dell’artista di Ronciglione è stato rilasciato il 25 ottobre scorso e contiene il nuovo singolo Duemila Volte, che ha riservato alla rotazione radiofonica e alla scaletta del suo ultimo tour nei palasport che ha concluso con le date in Sicilia della fine di novembre.

Nono posto per Tiziano Ferro

Nono posto per Tiziano Ferro con Accetto Miracoli. L’album ha visto la luce il 22 novembre scorso ed è già disco di platino. Si attendono ora le date che Tiziano Ferro terrà a cominciare dal mese di maggio del 2020, con biglietti che sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

Bohemian Rhapsody chiude la top 10

La classifica dei primi 10 album si conclude con il disco della colonna sonora di Bohemian Rhapsody, film sul fenomeno di Freddie Mercury che ha rilanciato l’enorme successo dei Queen dopo la proiezione della pellicola in tutti i cinema del mondo.

La classifica degli album più venduti del 2019

1. Colpa delle favole – Ultimo

2. Playlist live – Salmo

3. Machete Mixtape 4 – Machete

4. Peter Pan – Ultimo

5. Persona – Marracash

6. Start – Ligabue

7. Paranoia airlines – Fedez

8. Atlantico on tour – Marco Mengoni

9. Accetto miracoli – Tiziano Ferro

10. Bohemian Rhapsody (O.S.T.) – Queen

I singoli più venduti del 2019

Tra i singoli, svetta invece Fred De Palma con Ana Mena in Una Volta Ancora, seguito da È sempre bello. Mahmood si ferma invece alla quarta posizione con Soldi, brano con il quale ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo a conduzione Claudio Baglioni.

La classifica dei singoli più venduti