Alle spalle il Samsung Galaxy S11, produzione S20 appena avviata

Oramai è certo che non è possibile parlare del Samsung Galaxy S11 come serie ammiraglia successiva alla Galaxy S10. Invece svettano all’orizzonte i prossimi Samsung Galaxy S20, è proprio il caso di dirlo, visto che la loro produzione di massa sarebbe partita proprio in questi giorni.

La notizia del via effettivo alle catene di montaggio che restituiranno i Samsung Galaxy S20 sul mercato giunge dal sito SmartPrice.com e viene pure veicolata dal noto leaker Ishan Agarwal (giovanissimo ma oramai informatore autorevole per quanto riguarda le uscite del settore mobile). Secondo quanto trapelato proprio in questi primi giorni dell’anno, in India anche se in uno stabilimento non meglio specificato, tanti operai avrebbero cominciato a lavorare ai prossimi device di punta (la serie dovrebbe contemplare almeno tre modelli).

Quando ancora si parlava di Samsung Galaxy S11 era già chiaro che il lancio della serie non sarebbe tardato ad inizio 2020. Poi, con le conferme della nuova nomenclatura Samsung Galaxy S20, ecco che è giunto pure il comunicato ufficiale relativo al prossimo evento Samsung del giorno 11 febbraio. Visto l’inizio della produzione in India in questi giorni è plausibile che non si proceda alla commercializzazione del telefono se non in marzo, magari con il solito periodo di pre-ordini di almeno un paio di settimane.

Le notizie che giungono dall’Asia in merito al Samsung Galaxy S20 (bisognerà pure abituarsi a non chiamarlo più Samsung Galaxy S11) si riferiscono ad un modello standard e Plus, entrambi con supporto alla sola rete 4G. In un approfondimento sulle pagine OM, è stato già sottolineato come l’esemplare più accessoriato del 2020 dovrebbe essere invece il Samsung Galaxy S20 Ultra. Quest’ultimo dovrebbe garantire connessioni ad alta velocità in 5G ma è palese come la sua produzione non sia stata relegata in India ma altrove. a questo punto. Magari scopriremo presto da quale altra fabbrica potrebbe essere lanciato sul mercato l’esemplare.