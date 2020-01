Al passo coi tempi su giochi e regali per utenti Huawei: download di AppGallery 10.2.1.300

Bisogna analizzare con attenzione quanto rilasciato in queste ore per utenti Huawei e Honor, in riferimento ad un servizio che sta crescendo rapidamente in Italia e nel resto del mondo. Mi riferisco ad AppGallery, i cui plus in verità li abbiamo approfonditi già nei mesi scorsi, quando abbiamo parlato delle sua caratteristiche distintive. Ebbene, oggi 7 gennaio è possibile concentrarsi su un altro rilascio che dovrebbe migliorare l’esperienza di utilizzo della piattaforma nel quotidiano.

A corsa serve AppGallery per utenti Huawei e Honor

Per chi non lo sapesse, tramite AppGallery potremo toccare con mano app e giochi preferiti. Allo stesso tempo, gli utenti che dispongono di un device Huawei e Honor potranno sfruttare al massimo contenuti esclusivi e regali di benvenuto gratuiti, eventi speciali in-game, competizioni, estrazioni a premi e premi solo per gli utenti di AppGallery.

Insomma, un passo in avanti da fare per non perdervi nulla sulle proposte sempre utili che adesso o un domani potrebbero arrivare da questo mondo per godersi al massimo il proprio device. In ogni caso, qualora pensiate di non essere stati al passo coi tempi in questi mesi, a seguire condivido coi nostri lettori i vari link al download di AppGallery, con cui potrete avere le idee più chiare per i vostri smartphone Huawei e Honor:

Questione dunque in continuo divenire, anche se al momento non sono note le migliorie apportate ad AppGallery per utenti Huawei e Honor con l’aggiornamento trapelato in queste ore. Fateci sapere cosa avete notato, una volta installato il file di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte qui in Italia.