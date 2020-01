Sono 24 i Big di Sanremo 2020, Amadeus annuncia gli ultimi 2 con i titoli dei brani in gara

Non 22 ma 24 Big al Festival di Sanremo 2020. Amadeus annuncia gli ultimi due nomi dei Campioni in gara al 70° Festival della Canzone Italiana in diretta su Rai1.

Nello speciale de I Soliti Ignoti avrebbe dovuto comunicare i nomi di tutti i Campioni in gara ma lo spoiler di Chi ha costretto la Rai a correre ai ripari con l’annuncio di 22 Big sulle pagine di La Repubblica con un’intervista in fretta e furia rilasciata per il quotidiano in edicola il 31 dicembre 2019.

A sorpresa, però, Amadeus ha annunciato oggi in diretta su Rai1 che a Sanremo 2020 i Big non saranno 22 bensì 24, come precedentemente vociferato. Le voci hanno trovato oggi conferma ma non riguardano Gianna Nannini né Tommaso Paradiso, neanche Coez o Carmen Consoli. I due nomi che si aggiungono al cast dei Campioni sono quelli di due donne della musica italiana: Tosca e Rita Pavone.

Nello speciale de I Soliti Ignoti – dedicato al Festival di Sanremo ma anche alla Lotteria Italia – sono stati rivelati anche i titoli dei brani in gara che vi segnaliamo alla fine di questo articolo.

Uno il duetto di Sanremo 2020: quello tra Bugo e Morgan, sulle note del brano Sincero. La coppia è stata la prima ad essere presentata in via ufficiale nello speciale Rai, seguita dal giovane talento Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi. Il tenore porterà al Festival della Canzone Italiana il brano Il Sole Ad Est, che prende il titolo da quello dell’album di inediti rilasciato ad ottobre.

A seguire hanno fatto ingresso in studio le due new entry nel cast dei Campioni. Tosca e Rita Pavone sono state ufficialmente cominciate tra i Big in gara nella competizione canora in scena dal 4 all’8 febbraio al Teatro Ariston e su Rai1. Tosca presenterà la canzone Ho Amato Tutto mentre Rita Pavone sarà in gara con Niente Resilienza 74.

Piero Pelù dedica il brano a suo nipote di 3 anni: si intitola Gigante.

Sul palco del 70° Festival di Sanremo ci saranno due gruppi: I Pinguini Tattici Nucleari e Le Vibrazioni. Per Le Vibrazioni il brano in gara è Dov’è

Domani i Big di Sanremo poseranno per il tradizionale servizio fotografico di Sorrisi e Canzoni.

I 24 Big di Sanremo 2020 e i titoli delle canzoni in gara

Bugo e Morgan: Sincero

Alberto Urso: Il Sole Ad Est

Tosca: Ho Amato Tutto

Rita Pavone: Niente Resilienza 74

Piero Pelù: Gigante

Elodie: Andromeda

Le Vibrazioni: Dov’è

Riki: Lo Sappiamo Entrambi

Rancore: Eden

Elettra Lamborghini: Musica (E Il Resto Scompare)

Marco Masini: Il Confronto

Levante: Tiki Bon Bon

Achille Lauro: Me Ne Frego

Paolo Jannacci: Voglio Parlarti Adesso

Michele Zarrillo: Nell’Estasi O Nel Fango

Raphael Gualazzi: Karioka

Giordana Angi: Come Mia Madre

Diodato: Fai Rumore

Anastasio: Rosso Di Rabbia

Francesco Gabbani

Enrico Nigiotti

Irene Grandi

Junior Cally

Pinguini Tattici Nucleari