Saldi Epifania con offerte Amazon del 6 gennaio: Samsung Galaxy S10 e Huawei P30

Siamo qui pronti per parlarvi delle offerte Amazon per l’Epifania di oggi 6 gennaio, che si concentrano prevalentemente su due top smartphone che non vorrete lasciarvi scappare: il riferimento è al Samsung Galaxy S10, l’amato portabandiera del colosso di Seul che potrete acquistare al prezzo di 633 euro, venduto e spedito da un rivenditore terzo, esterno all’e-commerce di Jeff Bezos. Il modello in questione vanta 8GB di RAM, 128GB di ROM e la garanzia italiana (la colorazione disponibile è quella ‘Prism Black’). Acquistarlo il giorno dell’Epifania significa vederselo recapitare a casa nel periodo compreso tra l’8 ed il 10 gennaio, e quindi non dover nemmeno attendere chissà quanto tempo. L’occasione è ghiotta, e rappresenta un bel modo per chiudere in bellezza le festa, ormai volte al termine.

Samsung Galaxy S10 Display 6.1", 128 GB Espandibili, RAM 8 GB,... Il display Infinity-O Dynamic AMOLED offre una maggiore risoluzione,...

La batteria del Galaxy S10 diventa intelligente: impara dalle tue...

Le offerte Amazon di oggi 6 gennaio per l’Epifania abbracciano anche l’altro top di gamma per eccellenza, il Huawei P30. Il prezzo, in questo caso, è di 457,07 euro con spedizione gratuita (si tratta di un prodotto Amazon’s Choice). La proposta si fa particolarmente succosa soprattutto perché il Huawei P30 in questione viene venduto da terzi, ma spedito da Amazon, e potrete quindi godere di tutti i vantaggi che la cosa comporta.

Come potete vedere, si tratta solo di decidere quale dei due dispositivi vi fa più gola ed affondare il colpo (in fondo si tratta di ottime offerte in ogni caso: la scelta dovrebbe, più che altro, ricadere sul prodotto che si preferisce, non tanto sulle proposte in sé). La situazione, al momento, è questa: fateci sapere cosa deciderete di fare, e quale dispositivo sceglierete tra il Samsung Galaxy S10 ed il Huawei P30 per salutare le festività natalizie di quest’anno (volendo naturalmente approfittare delle offerte Amazon di oggi 6 gennaio per l’Epifania).