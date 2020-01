Rula Jebreal rinuncia Sanremo 2020 ma potrebbero arrivare altri 2 Big

Rula Jebreal rinuncia a Sanremo 2020. La notizia era stata data come indiscrezione qualche giorno fa, ma è diventata ufficiale a seguito delle dichiarazioni che la diretta interessata ha rilasciato in una sua recente intervista a Repubblica.

Rula Jebreal non sarà a Sanremo 2020

Il monologo per la prima serata era già in fase di preparazione, ma la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 era sospettata da pochi, almeno prima del clamoroso spoiler di Dagospia che per primo aveva parlato del suo ingaggio come co-conduttrice. La possibilità della sua presenza aveva creato un certo fermento, tanto che la stessa Jebreal dichiara di essere stata contattata da Rai per rinunciare spontaneamente, così come ha raccontato a Gad Lerner per Repubblica.

Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio scritto: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità. Amadeus non ha nessuna colpa. Mi auguro che riesca a portare avanti il suo bellissimo progetto.

I motivi dell’esclusione di Jebreal

Non si comprende il motivo per il quale la Rai abbia temuto la sua presenza sul palco del Teatro Ariston, che invece era già stata data per certa dal momento che la giornalista israeliana era già al lavoro per preparare uno dei suoi interventi, nel quale avrebbe parlato del delicato tema della violenza sulle donne. La Jebreal sembra invece avere le idee chiare.

Le dichiarazioni di Rula Jebreal a Repubblica

Qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a persone diverse come me che appartengono a un’Italia inclusiva, tollerante, aperta al mondo, impegnata in missioni di dialogo e di pace. Trasmettono un’immagine chiusa, vecchia dell’Italia. Cosa vuol dire essere italiani? Avere tutti la pelle dello stesso colore e le stesse idee? L’Italia che noi sogniamo per i nostri figli è un paese collegato al resto del mondo. È un’Italia in cui c’è posto per Salvini ma anche per Liliana Segre e, se permettete, per Rula Jebreal.

Le polemiche sul Festival di Sanremo 2020 non si limitano all’ingaggio di conduttrici invise alla dirigenze (forse) ma si estendono fino all’annuncio dei Big che è stato anticipato rispetto alla tabella di marcia con una mossa che non è stata gradita dalla stampa, nonostante l’annuncio ufficiale di Amadeus fosse un chiaro tentativo di recuperare i cocci della recente indiscrezione di Chi, che aveva presentato quella dei Big come una lista ufficiale e non come una voce da confermare.

Le sorprese a I Soliti Ignoti del 6 gennaio

Potrebbero essere quindi due i nomi ad aggiungersi alla lista degli artisti già resi ufficiali dal conduttore e direttore artistico. Sono state avanzate delle ipotesi, che per il momento rimangono nel campo delle possibilità. Per evitare l’effetto rattoppo, i nomi degli artisti da annunciare dovrebbero essere davvero clamorosi, così giganteschi da giustificare l’attesa per lo speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio. Si è parlato di Carmen Consoli, che nel 2020 festeggia i suoi primi 25 anni di carriera, ma anche di Gianna Nannini, che sta per intraprendere il tour di supporto a La Differenza.

Amadeus aveva comunque avuto modo di dichiarare di non aver intenzione di portare all’Ariston più di 24 artisti, che con gli 8 delle Nuove Proposte andrebbero a proporre ben 32 canzoni. Lo speciale de I Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria Italia andrà in onda su Rai1 a cominciare dalle 20,35. Si attendono sorprese. O no?