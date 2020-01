Rachel Bilson fidanzata con Bill Hader dopo la fine della sua relazione con Hayden Christensen

Ai Golden Globe 2020 non c’è stato solo spazio per statuette e discorsi impegnati ma anche per tanto gossip a cominciare dalla relazione di Rachel Bilson e il neo fidanzato, almeno pare, Bill Hader. Dopo i rumors dei giorni scorsi è stata proprio la lunga cavalcata sul red carpet della kermesse di ieri sera ad aver consacrato la nuova coppia regalandola ai giornalisti. I due si sono tenuti in mano sul tappeto rosso rendendo la loro unione ufficiale al grande pubblico e ai media dopo essere stati avvistati per la prima volta il mese scorso a ulsa, in Oklahoma, in un caffè.

Nelle foto ottenute da TMZ, la star di Barry, 41 anni, è stata vista con l’ex attrice di The OC, 38 anni, in pieno stile casual. Lui indossava una felpa nera, una giacca di jeans blu, jeans grigi mentre lei indossava una camicia, una giacca e jeans blu grigi. Secondo i bene informati i due non erano soli e alla loro gita avrebbe preso parte anche la famiglia di lui forse per quelle che potrebbero essere le presentazioni ufficiali in vista di questo debutto ai Golden Globe 2020.

Eccoli insieme in una foto scattata sul red carpet ieri sera:

I due non si sono di certo conosciuti recentemente visto che aveva già recitato insieme nella commedia romantica del 2013 The To Do List ma in quel periodo la Bilson era sposata con l’attore Hayden Christensen con il quale è stata insieme fino a due anni fa dopo quasi un decennio insieme e dal quale ha avuto la piccola Briar Rose. Dal canto suo, l’attore era sposato con Maggie Carey dal 2006-2018, la donna dalla quale ha avuto tre figlie: Hayley Clementine, Harper e Hannah Kathryn. La loro prima uscita ufficiale sarà preludio di un annuncio o un impegno importante da parte dei due?