Problemi con download aggiornamenti per device Huawei meno recenti: riscontro ufficiale

Sempre più spesso capita che gli smartphone Huawei meno recenti facciano registrare problemi con il quantitativo di memoria disponibile. Questione diventata calda già tre anni fa con il cosiddetto Huawei P9 Lite, per poi trascinarsi con altri modelli che hanno visto la luce successivamente. Il bug, oltre a limitare non poco il potenziale dello smartphone in questione, può in qualche modo ostacolare il pubblico con il download di nuovi aggiornamenti, considerando il fatto che il device non trova spazio sufficiente per portare a termine l’operazione.

Replica di Huawei per chi incontra problemi con il download delle patch

Mi riferisco in questo frangente anche a patch secondarie, sulla carta pesanti poche centinaia di mega. Insomma, una normalissima procedura, in grado di rubarci pochi minuti, talvolta può far emergere messaggi di errore che infastidisce non poco chi si ritrova con un modello Huawei non di ultimo grido. Ecco perché è importante prendere in esame la presa di posizione della divisione italiana, in modo tale da non lasciare nulla al caso:

“Hai già provato ad effettuare un backup dei dati e un reset dello smartphone alle impostazioni di fabbrica? Se si, e il problema non si è risolto, ti invitiamo a contattarci in privato sulla pagina FB ufficiale così da poter analizzare in modo approfondito la situazione“.

Insomma, Huawei Italia assicura la propria disponibilità a coloro che oggi o domani dovessero toccare con mano anomalie in fase di download di un nuovo aggiornamento. Indipendentemente dallo smartphone che avete deciso di acquistare. In ogni caso, prima di procedere con il ripristino del vostro modello Huawei, suggerirei di rimuovere contenuti multimediali ed applicazioni inutili, in modo tale da far spazio all’eventuale aggiornamento in coda per il device in vostro possesso. Fateci sapere se avete individuato strade alternative per affrontare una situazione di questo tipo.