Offerte PS Store al fotofinish, ultime ore per gli imperdibili sconti PS4 fino al 7 gennaio

Le festività natalizie sono ormai pronte a concludersi nella giornata odierna, con le offerte PS Store che si chiuderanno nelle prossime ore, dando però appuntamento ai fan di PS4 alle prossime settimane. Meglio ovviamente non lasciarsi scappare l’occasione di fare propri i titoli più golosi ai migliori prezzi. Nulla assicura infatti che simili saldi vengano riproposti nell’immediato futuro.

Una pleteora di titoli quelli proposti dal colosso nipponico, pronti a soddisfare le sigenze ludiche più disparate in materia di generi e di gameplay. Per non parlare dei prezzi pronti a essere decurtati fino al 70% rispetto a quelli originali. Non vorrete lasciarvi sfuggire un’opportunità tanto golosa, vero?

Offerte PS Store, i migliori giochi a prezzi irrinunciabili

Si parte chiaramente dal meglio del meglio delle proposte presenti tra le offerte PS Store, vale a dire i titoli che hanno segnato gli ultimi mesi del 2019. Una chiusura di decade che rappresenta anche una vera e propria rinascita per Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo sviluppato da Infinity Ward che riporta la serie ai fast del passato.

Niente più ambientazioni futuristiche ma un realistico conflitto moderno sugli schermi dei videogiocatori. Il confronto sarà quindi con dinamiche ludiche molto diverse rispetto ai precedenti episodi.

Anche The Witcher 3 Wild Hunt è protagonista tra le offerte PS Store, con la GOTY Edition che spicca in tutto il suo splendore. Con la serie da poco pubblicata su Netflix che viaggia a ritmi vertiginosi (in termini di spettatori), sarebbe stato sciocco non approfittare dell’onda lunga mediatica. E tra i ritardatari si potrebbe provare a piazzare ancora qualche copia.

Siamo poi al giro di boa dei maggiori campionati di calcio europei, con il rush finale che comincerà tra pochi mesi. Nonostante metà stagione sia andata, perchè non approfittare del grande sconto presente su FIFA 20 per poter calpestare i verdi campi da gioco digitali di Electronic Arts?

Tra modalità online, offline e il tanto chiacchierato Volta Football, che riporta il calcio da strado sugli schermi, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Electronic Arts è poi protagonista degli sconti con tanti altri titoli di ultimissimo approdo sul mercato, come Need for Speed Heat oppure Star Wars Jedi Fallen Order, titolo dedicato alla saga cinematografica di Guerre Stellari che setta nuovi standard per l’ambito videoludico e che permette di sognare in vista del futuro.

Sono sconti ovviamente parecchio golosi – e sul PS Store ne troverete una valanga di ulteriori – ma che non dureranno in eterno. La deadline è infatti fissata alle 00.59 di domani, 7 gennaio. Soltanto poche ore ancora per concedersi un regalo in coda alle festività di Natale, per cominciare al meglio l’anno.

Non solo videogiochi

In chiusura, vi segnaliamo tra le offerte PS Store anche la possibilità di rinnovare l’abbonamento annuale al PS Plus sfruttando il sostanzioso sconto presente sullo store digitale. A fronte di una spesa di 44.99€ (il 25% in meno rispetto allo standard) potrete infatti continuare a giocare online e a sfruttare i titoli della Instant Game Collection per altri 12 mesi. In questo caso, però avrete tempo fino al 13 gennaio per completare l’acquisto. Mica male!