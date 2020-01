Nintendo Switch e il cloud gaming, chiara la linea della compagnia

Sin dal suo esordio sul mercato, nel 2017, Nintendo Switch ha saputo differenziarsi dalla concorrenza degli altri due colossi del mercato videoludico, Sony e Microsoft. La casa di Kyoto ha infatti puntato su un hardware molto più smart, capace di intrattenere i propri utenti tanto tra le mura domestiche, collegata a un pannello TV che ne esaltasse le performance, quanto nella sua “mise” portatile.

Il successo è stato sancito da incassi particolarmente incoraggianti per la casa produttrice, che non a caso ha operato su diversi fronti nel corso del 2019 appena conclusosi, tra versione Lite e modello migliorato sotto diversi punti di vista.

Quello che a questo punto viene da domandarsi, con PS5 e Xbox Series X pronte a esordire al termine del 2020, è appunto quali siano i piani per Nintendo Switch in vista del futuro.

Nintendo Switch senza paura, pronta allo scontro coi colossi

Consapevole dei propri limiti dettati da un hardware non in grado di competere con le console next gen di Sony e Microsoft, Nintendo Switch non si tirerà di certo indietro nei prossimi mesi. Tante le produzioni già in cantiere, e che mirano ad arricchire la lineup della console ibrida del producer nipponico. E proprio il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, è intervenuto negli ultimi giorni per dire la sua sul futuro delle console della compagnia.

Con il cloud gaming che assume sempre più rilevanza nell’economia del mondo dei videogiochi, il rischio che gli hardware proprietari non siano più necessari è alquanto concreto. Basti pensare a Google Stadia, fresca d’approdo sul mercato, e che senza necessità di una piattaforma fisica consente di beneficiare di giochi al massimo delle performance (a patto di avere una linea internet adeguata).

Non è preoccupato in merito Furukawa: pur riconoscendo il valore e la costante ascesa del cloud gaming, non lo ritiene una minaccia per gli hardware, e quindi per Nintendo Switch. “È possibile che il cloud gaming possa catturare l’interesse del pubblico tra 10 anni, tuttavia, a questo punto, non credo che l’hardware dedicato sparirà” ha infatti affermato, rasserenando in sostanza tutti quei giocatori che magari da poco hanno acquistato una nuova console.

Affermazioni che rendono abbastanza chiare le intenzioni della compagnia per il prossimo futuro. Alla stregua di Sony e Microsoft, non è infatti da escludere che nel giro di un paio di anni si assista all’avvento di una nuova piattaforma targata Nintendo, che dia il cambio generazionale a Nintendo Switch. Parliamo ovviamente di un qualcosa ancora molto lontano dal divenire realtà, quindi senza troppi patemi d’animo godiamoci l’annata appena cominciata, che si preannuncia fin da ora spettacolare.

