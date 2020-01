Apprezzabili miglioramenti per EMUI 10 su Huawei P30 Lite: segnalata la patch B158

Sono decisamente incoraggianti i segnali che stiamo ricevendo dal cosiddetto Huawei P30 Lite per coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare il popolare smartphone Android. In particolare, coloro che hanno avuto modo di testare la versione “stabile” di EMUI 10, nel corso delle prossime ore dovrebbero essere abilitati a toccare con mano un’ulteriore patch migliorativa. Insomma, oggi 6 gennaio bisogna dare continuità alle informazioni riportate di recente sulle nostre pagine.

Cosa sappiamo sulla B158 per Huawei P30 Lite

Passando a questioni più pratiche, il sito Huawei Update ci dice che a stretto giro dovrebbe essere disponibile anche in Italia la patch B158. Si tratta a conti fatti dell’aggiornamento di dicembre, con il quale potremo toccare con mano alcune importanti migliorie sia per la stabilità dello smartphone, sia per quanto riguarda le sue prestazioni generali. Insomma, non andremo incontro a rivoluzioni e nuove funzioni, ma di sicuro ad uno smartphone più performante rispetto a quanto riscontrato fino a questo momento.

Va detto, poi, che il pacchetto software in questione ha il grosso merito di risolvere diverse vulnerabilità di un certo peso per questo smartphone. Come notato con altri device del colosso cinese, infatti, in questo frangente ci potremo mettere alle spalle qualcosa come 27 criticità di un certo peso, con le quali la sicurezza di tutti era stata messa seriamente in discussione. Insomma, un download da portare a termine nel più breve tempo possibile.

Avete già provato l’aggiornamento EMUI 10 a bordo di Huawei P30 Lite? Fateci sapere anche se vi siete imbattuti nella patch di cui tanto si parla in queste ore, in modo tale da comprendere quale sia effettivamente lo stato di salute di un modello che, come noto, nel corso del 2019 ha riscontrato un successo superiore alle aspettative in Italia.