Secondo firmware Android Pie per ASUS Zenfone 4 (ZE554KL)

Non sarà più un dispositivo di primo pelo, ma l’ASUS Zenfone 4 (ZE554KL) si è rimesso in sella in questo inizio di nuovo anno, essendo stato rilasciato per il terminale un nuovo firmware basato su Android Pie. Ricordate che stiamo parlando pur sempre di uno smartphone che ha debuttato nell’ultima parte del 2017, e che non si può di certo pretendere compia passi da giganti, per giunta proprio adesso che ormai potrebbe anche permettersi di battere la fiacca per l’età raggiunta. Tra l’altro, l’ASUS Zenfone 4 (ZE554KL) non è neanche mai stato un top di gamma, ma un semplice dispositivo di fascia media, che ha compiuto il proprio debutto sul mercato con Android Nougat, poi diventato Oreo.

Era giugno 2019 quando il colosso taiwanese rilasciò per lo smartphone il suo primo firmware, beta, basato su Android Pie per l’ASUS Zenfone 4 (ZE554KL), e da lì poi il nulla, almeno fino a questo momento. Ci sono voluti sei mesi, ma ecco arrivare una nuova release (WW-16.0620.1910.19) basata su Android Pie, che può anche vantare patch di sicurezza più fresche.

Come riportato su ‘Reddit‘, la release, nonostante sia ancora stata definita una semplice beta, pare essere stata ottimizzata meglio, e quindi aver fatto riscontrare a quelli che l’hanno testata un’esperienza utente decisamente migliorata rispetto alla prima versione di giugno 2019. Ringraziano naturalmente i possessori di ASUS Zenfone 4 (ZE554KL), che nel frattempo potevano anche aver perso le speranze di potersi gustare la penultima major-release dell’OS mobile di Google avendo ormai il loro dispositivo raggiunto una certa età (non si può pretendere chissà cosa). Siete anche voi contenti della notizia che vi abbiamo dato, oppure avete già rimpiazzato il vostro vecchio ASUS Zenfone 4 (ZE554KL) con un nuovo smartphone? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.