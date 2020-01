I Gallavich distruggono i fan di Shameless: ultimo giro sulla giostra e scia di polemiche

Ancora una volta sono i Gallavich i protagonisti di Shameless e l’episodio che andrà in onda questa sera negli Usa. I fortunati abbonati Showtime hanno già visto O Captain, My Captain e in rete oggi la serie è finita subito in trend topic proprio per via di quello che è successo tra Ian e Mickey. Sicuramente questi ultimi episodi saranno una corsa verso quello che potrebbe essere il loro finale, se sarà lieto lo scopriremo solo strada facendo visto che, al momento, ai fan della coppia tocca soffrire. Uno è ancora convinto di non meritare questo amore, l’altro che forse quello che c’è tra loro non si sufficiente per un balzo in avanti, fatto sta che l’ultimo giro di giostra sta portando allo stremo il pubblico.

Gli sceneggiatori sono davvero in grado di mettere insieme i momenti clou dei Gallavich e dare quello che è giusto a questa relazione o si appenderanno a questo amore per permettere alla serie di rimanere a galla dopo l’addio di Fiona? Proprio qui casca l’asino perché in questa decima stagione l’assenza della “matriarca” della famiglia si è fatta sentire e solo i Gallavich sono in grado di spazzare via questo vuoto, cosa ne sarà di loro quindi?

ATTENZIONE SPOILER!

Proprio a loro è dedicato il finale di questa stagione e in molti sono convinti, soprattutto grazie agli spoiler, che possa andare in scena il loro matrimonio, ma davvero i due “dannati” potranno avere il loro lieto fine? I fan ne sono convinti ed è questo che ha permesso loro di mandare giù quello che è successo in questo nono episodio di Shameless 10.

Ecco uno dei video del momento:

Le ultime scene, in particolare, sono state devastanti visto che Ian sembra ormai pronto a rinunciare alla sua vita per via del suo bipolarismo arrivando a sentirsi poco degno dell’amore di Mickey. Quest’ultimo non riesce a capire perché la sua dolce metà si sia tirata indietro dopo il primo sì alla proposta di matrimonio. La paura di non poter controllare la sua stabilità lo spinge a fare un passo indietro nel rapporto a due ma questo rischia di mandare tutto all’aria visto che Michey non riesce a comprendere tutto fino in fondo. Cosa ne sarà adesso di loro?