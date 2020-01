Final Fantasy 7: remake e originale a confronto, la grafica su PS4 è pura magia

Il prossimo 3 marzo, Final Fantasy 7 tornerà ad affascinare fan vecchi e nuovi su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Se sul finire degli anni ’90 l’avventura di Cloud Strife illuminò la prima console dell’ormai grande famiglia Sony con un gioco di ruolo di stampo orientale ritenuto ancora oggi uno dei più belli della storia, più di venti anni dopo Square Enix proverà a bissare sulle piattaforme di ultima generazione. Con un primo episodio in esclusiva temporale di un anno che vuole sì migliorare ogni aspetto dell’originale, ma anche non tradire la sua gloriosa tradizione.

Spazio allora ad un comparto tecnico incredibile, che sa regalare a tutti i videogiocatori appassionati della saga ruolistica nipponica una resa dei personaggi principali, dei comprimari e dei villain davvero stupefacente. Il team capitanato dal game director Tetsuya Nomura pare aver ascoltato i feedback degli utenti, per un character design vicinissimo a quello tradizionale. E che neppure nei nostri sogni poligonali più spinti avremmo mai immaginato così bello. Non solo, la compagnia del Chocobo vuole fare le cose per bene anche dal punto di vista del gameplay. Sia svecchiando meccaniche ormai superate con un’impronta decisamente più action, sia mettendo sul piatto un sistema di combattimento ibrido che sa unire le bellezze del passato e quelle dei nostri tempi.

Offerta Final Fantasy VII Remake - Sephiroth Dynamic Theme [Esclusiva... Final fantasy VII remake narra la storia di un mondo caduto sotto il...

Una reinterpretazione contemporanea della storia che esplora il suo...

Final Fantasy 7 Remake: il confronto grafico con l’originale

Final Fantasy 7 Remake pare essere insomma un vero e proprio sogno ad occhi aperti per il popolo geek, che lo ha richiesto per anni – e a gran voce! – alla corte di Square Enix. Naturale quindi che, con l’avvicinarsi del debutto nei negozi fisici, online e digitali, l’hype dei videogiocatori sia alle stelle. Soprattutto ora che, a sentire le voci di corridoio e gli ultimi leak, è quasi certo che il titolo potrà essere testato con mano – e pad! – prima del tempo grazie ad una demo da scaricare gratuitamente dal PlayStation Store.

La stessa che è stata di recente protagonista di un un filmato che ne ha mostrato l’intera, bellissima, sequenza introduttiva. E che anche oggi, 5 gennaio 2020, torna a calcare le scene con un video-confronto. La clip del canale YouTube Digital Ludens, che potete gustarvi anche voi cliccando sul tast Play poco più in alto, mette fianco a fianco la intro del rifacimento della settima Fantasia Finale con quella che nel 1997 rimase scolpita nei cuori e nelle menti dei gamer.

Si tratta, in soldoni, di un raffronto grafico tra Final Fantasy 7 Remake per PS4 e quello per PSX, che restituisce un lavoro di restauro realmente impressionante. Per averne un’idea più completa, come dicevamo, dovremo attendere la release della versione di prova, così come quella del videogame completo, nei negozi a marzo. Anche voi non vedete l’ora di tornare a vestire i panni di Cloud, Aerith, Tifa e di tutti i loro amici? Scatenatevi nei commenti.