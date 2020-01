Arrivano novità sul raduno dei fan di Laura Pausini atteso a settembre 2020

Ci sono novità sul raduno dei fan di Laura Pausini. Come ogni 5 del mese e fino a settembre, l’artista di Solarolo si è fatta sentire sui suoi canali social con un annuncio che riguarda l’incontro con i suoi seguaci, che si terrà per festeggiare i primi 25 anni del fan club.

Le novità del raduno dei fan di Laura Pausini

Stando alle dichiarazioni di Laura Pausini, che sono arrivate nelle ultime ore, quello del 5 settembre sarà un vero e proprio concerto la cui scaletta sarà rivelata nel corso dei prossimi mesi. Non sarà quindi un semplice raduno ma una data con la quale festeggiare i tanti traguardi raggiunti insieme.

Le parole di Laura Pausini per il raduno con i fan a Faenza

BeMe significa soprattutto ESSERE MUSICA. Ecco perché oggi vi presento il vero significato del nostro raduno: sarà un concerto! Una scaletta che farò una volta sola il 5 settembre al PalaPau e che non ripeterò mai più! Nei prossimi mesi vi sveleró piano piano quali canzoni ci saranno nelle 3 ore insieme!

L’esperienza con Biagio Antonacci

In questi mesi, Laura Pausini si sta godendo un periodo di meritata pausa dopo i concerti che ha tenuto con Biagio Antonacci. Un periodo molto lungo nel quale l’artista ascolterà nuova musica per tornare con qualcosa che abbia il piacere di cantare, così come ha sempre agito. La sua ultima prova discografica è Fatti Sentire, dal quale ha anche estratto alcuni singoli, tra cui anche l’energica Frasi A Metà che ha dedicato a un’amica con la quale sembra avere chiuso un’amicizia che durava da anni.

Il tour di Laura Pausini con Biagio Antonacci

La musica dell’ultimo album è stata portata anche nei maggiori palchi italiani con la tournée che ha concepito con l’amico Biagio Antonacci e che hanno portato anche a Cagliari, per la data all’Arena Fiera. Il tour era partito con la data del 26 giugno, allo Stadio San Nicola di Bari.

Biagio Antonacci è tornato al suo lavoro da solista

Biagio Antonacci ha ripreso la sua carriera da solista con il rilascio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, dal quale ha già pubblicato il singolo Ci Siamo Capiti Male. Già organizzato il tour, con 10 date al Teatro Carcano di Milano. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

Il raduno al PalaPau di Faenza

Per il nuovo album di Laura Pausini, ci sarà invece da aspettare più di qualche mese. L’attesa per la nuova musica sarà comunque interrotta dal grande evento che si terrà a Faenza al PalaPau. Gli invitati sono tutti gli iscritti al fan club di Laura Pausini.

La sua ultima prova sulla lunga distanza risale al 16 marzo 2018, quando ha deciso che era arrivato il momento di rilasciare Fatti Sentire. Il disco ha avuto anche un secondo capitolo nel quale ha incluso il duetto con Biagio Antonacci in Il Coraggio Di Andare. Con il collega e amico, Laura Pausini ha anche rilasciato il brano In Questa Nostra Casa Nuova che doveva essere destinata al nuovo album di Biagio Antonacci.