Agguanta Android 10 lo Xiaomi Mi 9T: aggiornamento in versione internazionale

Se avete deciso di puntare sullo Xiaomi Mi 9T ci sono buone notizie per voi, dal momento che è in distribuzione sulla versione internazionale l’aggiornamento ad Android 10. Come riportato da ‘GSMArena.com‘, la variante europea del dispositivo si accinge finalmente a ricevere l’upgrade all’ultima major-release dell’OS mobile di Google, avete un peso di circa 2.2GB (meglio, quando disponibile, procedere a scaricarlo sotto rete Wi-Fi).

Il pacchetto si contraddistingue per il numero build ‘V11.0.1.0.QFJEUXM‘, e comporta un miglioramento generale della stabilità del sistema operativo, la risoluzione di un bug nello lockscreen e nella barra di stato che ostacolava l’apertura delle impostazioni di notifica nella zona del secondo spazio. Il changelog rivela anche dell’aggiunta di nuove funzionalità della fotocamera (registrazione in super slow motion, registrazione super veloce e filtri video del tutto inediti), così come dell’integrazione nel software della patch di sicurezza di dicembre 2019 (la penultima versione rilasciata da Google: per un aggiornamento completo toccherebbe passare solo a quella di gennaio 2020, in distribuzione su alcuni altri modelli). Sono interessati dall’aggiornamento i modelli europei di Xiaomi Mi 9T (italiani compresi), ed è quindi questione di pochi giorni prima che la distribuzione diventi capillare.

Se non avete ancora ricevuto la notifica OTA di avvenuta disponibilità non disperate: avete pazientato fin qui, non c’è ragione di farsi prendere dalla frenesia proprio adesso che la distribuzione è partita. Qualcuno di voi potrebbe aver già ricevuto l’upgrade, qualcuno no: iniziate a scaldare i vostri Xiaomi Mi 9T perché il passaggio ad Android 10 è praticamente compiuto ormai (occhio alla batteria residua prima di procedere, meglio mettere il device in corrente se siete a corto di energia, o comunque al di sotto del 50%). Se avete domande da farci il box dei commenti qui sotto è a disposizione.