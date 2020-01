Acchiappali tutti in Pokémon GO con la guida alle Ricerche sul Campo di gennaio 2020

Approdato su App Store e Google Play più di tre anni fa, Pokémon GO continua ad essere un vero e proprio fenomeno per il gaming su dispositivi mobile. Scaricabile gratis tanto su sistemi iOS che Android, l’applicazione in realtà aumentata dedicata ai mostriciattoli tascabili di casa Nintendo è infatti ancora giocatissima un po’ in tutto il mondo. Merito degli sviluppatori di Niantc Labs, che hanno saputo ascoltare i feedback dell’utenza e migliorare gradualmente – e sensibilmente! – l’esperienza di gioco. Spazio allora ad aggiornamenti costanti, eventi speciali, nuovi Pokémon e avventure da vivere in solitaria o in compagnia di altri Allenatori online.

Avventure che fanno rima anche con le Ricerche sul Campo, tornate con l’anno nuovo per intrattenere tutti i gamer ancora impegnati sui server di Pokémon GO. Spazio allora ad una pratica guida a tutte le missioni che caratterizzano quelle di gennaio 2020. In particolare, andrò ad indicarvi per ogni sfida il Pokémon in cui sarà possibile imbattersi dopo averle portate a termine. Così come ufficialmente diramato dal team di sviluppo californiano.

Pokémon GO: guida a tutte le Ricerche sul Campo di gennaio

Prima di addentrarci in questa mini-guida di Pokémon GO – suddivisa seguendo i vari tipi di missioni messi a punto dai ragazzi di Niantic -, è bene precisare che completando le Ricerche sul Campo di gennaio 2020 andremo ad ottenere dei preziosi timbri. Sarà possibile ricevere massimo un timbro al giorno, e accumulandone sette avrete anche l’occasione di incontrare il Pomémon Leggendario Lapras dotato degli attacchi Geloraggio e Geloscheggia.

Missioni di lotta

Combatti in una palestra: Mankey (possibile versione cromatica)

Combatti in una palestra 5 volte: Machop (possibile versione cromatica)

Vinci una lotta in palestra: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (possibile versione cromatica)

Vinci 3 lotte in palestra: Jynx

Use un attacco caricato super-efficace per 7 volte: Electabuzz

Sconfiggi il Team Rocket: Sneasel (possibile versione cromatica)

Affronta un altro allenatore 3 volte: Shellder (possibile versione cromatica)

Combatti in un raid: Swinub (possibile versione cromatica)

Vinci in un raid di livello 3 o superiore: Omanyte o Kabuto (possibile versione cromatica)

Vinci in 5 raid: Aerodactyl (possibile versione cromatica)

Missioni di cattura

Cattura 10 Pokémon: Magikarp (possibile versione cromatica)

Cattura un Pokémon di tipo Drago: Dratini (possibile versione cromatica)

Cattura 3 Pokémon di tipo Normale, Acqua o Ghiaccio: Dewgong

Cattura 5 Pokémon di tipo Fuoco: Snorunt (possibile versione cromatica)

Cattura 5 Pokémon potenziati dal meteo: Vulpix o Poliwag

Missioni sui Lanci

Effettua 5 tiri curvi ottimi di fila: Spinda

Effettua 5 tiri con un bel risultato: Voltorb

Effettua 3 tiri ottimi: Gastly, Buneary, Lileep o Anorith (possibile versione cromatica)

Effettua 3 tiri ottimi di fila: Onix (possibile versione cromatica)

Effettua 3 tiri eccellenti di fila: Larvitar (possibile versione cromatica)

Missioni Compagni di Avventura

Come molti di voi già sapranno, di recente le meccaniche tradizionali di Pokémon GO sono andate ad arricchirsi con la funzione Compagni di Avventura. Naturalmente, anche per il primo mese del 2020 non mancano missioni specifiche in tale senso, vale a dire:

Fai evolvere un Pokémon: Eevee o Cubchoo

Potenzia un Pokémon 5 volte: Bulbasaur, Charmander o Squirtle (possibile versione cromatica)

Scatta una foto al tuo compagno: Snover (possibile versione cromatica)

Guadagna 5 cuori con il tuo compagno: Stantler (possibile versione cromatica)

Invia 10 regali agli amici: Clamperl (possibile versione cromatica)

Trasferisci 3 Pokemon: Lotad (possibile versione cromatica)

Scambi un Pokemon: Glalie

Missioni Uova

Fai schiudere 1 Uovo: Exeggcute (possibile versione cromatica)

Fai schiudere 3 Uova: Magmar

Fai schiudere 5 Uova: Chansey

Fai schiudere 7 Uova: Vulpix di Alola (possibile versione cromatica)