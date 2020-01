Ufficiali Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite: specifiche e prezzi

Sono stati ufficialmente presentati i Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite (come riportato da Samsung Newsroom), di cui il primo con schermo Super AMOLED Infinity-O FullHD+ da 6.7 pollici con supporto HDR10+. Il device è spinto da un processore octa-core (2,8GHz + 2,4GHz + 1,7 GHz) a 7nm, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB tramite microSD). La fotocamera posteriore è tripla, con un grandangolare da 48MP (Super Steady OIS, apertura f/2.0), un ultra-grandangolare da 12MP (apertura f/2.2, angolo di 123°) ed un sensore macro da 5MP (apertura f/2.2). La fotocamera anteriore è di tipo singolo da 32MP (apertura f/2.2). Il Samsung Galaxy S10 Lite vanta un carrellino DualSIM ibrido (2 slot per Nano SIM oppure uno per Nano SIM e uno per microSD), una batteria da 4500mAh con ricarica rapida a 45W, Android 10 con One UI 2.0 e sensore di impronte digitali sotto lo schermo. Le colorazioni disponibili sono Prism White, Prism Black e Prism Blue.

Passiamo al Samsung Galaxy Note 10 Lite, anch’esso contraddistinto da un display Super AMOLED Infinity-O da 6.7 pollici FullHD+. Il processore di riferimento è un octa-core (quad 2,7GHz + quad 1,7GHz) a 10nm, con 6GB di RAM e 128GB di ROM. La fotocamera posteriore è tripla con un grandangolare da 12MP (Dual Pixel, apertura f/1.7 e OIS), un ultra-grandangolare da 12MP (apertura f/2.2, angolo di 123°) ed un teleobiettivo da 12MP (apertura f/2.4, OIS). Il carrello è un Dual SIM ibrido, la batteria resta da 4500mAh con ricarica rapida a 25W.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite presenta il jack per le cuffie da 3.5mm, il supporto alla SPen, il sensore di impronte digitali sotto lo schermo. Le colorazioni disponibili sono Aura Glow, Aura Black e Aura Red, ed il sistema operativo corrisponde ad Android 10. I dispositivi saranno entrambi disponibili da metà gennaio, ai prezzi di 679 (Samsung Galaxy S10 Lite) e 629 euro (Samsung Galaxy Note 10 Lite).