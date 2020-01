Sex Education 2 in arrivo su Netflix, gli attori Asa Butterfield ed Emma Mackey sul futuro di Otis e Maeve

Sex Education 2 debutta il 17 gennaio su Netflix, con nuovi ingressi nel cast e la prosecuzione della trama rimasta aperta alla fine della prima stagione.

La storia di un trio di adolescenti che si inventa una clinica del sesso a scuola, facendosi pagare per delle consulenze in tema sessuale, è stata una delle rivelazioni più piacevoli del 2019, con decine di milioni di visualizzazioni solo nel primo mese dal debutto, a dimostrare la positiva accoglienza da parte del pubblico.

Emma Mackey, Asa Butterfield e Ncuti Gatwa in Sex Education

Il cast di giovanissimi, affiancati dalla veterana Gillian Anderson (prossimamente anche in The Crown 4), si arricchirà nella seconda stagione di nuovi volti: al fianco di Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular e Simone Ashley arrivano gli attori esordienti Sami Outalbali, George Robinson e Chinenye Ezeudu ad interpretare tre nuovi personaggi.

Parlando a Teen Vogue durante le riprese della seconda stagione, i due protagonisti Asa Butterfield ed Emma Mackey hanno anticipato qualche dettaglio su ciò che accadrà ai loro personaggi in Sex Education 2, a partire dal finale della prima stagione.

Butterfield spiega che il suo Otis, adolescente vergine ma teoricamente grande conoscitore dei meccanismi della psicologia sessuale grazie alla madre sessuologa, vivrà i suoi primi approcci con la sessualità dopo averli rigettati per l’intera prima stagione, prima di incontrare Ola.

Alla fine della prima stagione, per come è finita, ti rendi conto che Otis sta iniziando il suo viaggio sessuale da adolescente, che è stato divertente esplorare. Ero entusiasta di interpretarlo e poi tornare a lavorare con tutti questi ragazzi, con Ncuti ed Emma ed esplorare quelle relazioni. Lavorare con Gillian e vedere come si sviluppa la relazione con sua madre e come si progredisce la sua clinica e se ciò diventa un problema a vari livelli legalmente e moralmente. A questa età, nessuno ha tutte le risposte e tutti stanno imparando sulla loro pelle e scoprendo nuovi lati di se stessi (…) questa stagione offre una prospettiva un po’ più ampia sulla portata generale delle cose.

L’attore ha anche anticipato che ci sarà una scena molto divertente, in cui un’enorme festa finirà per distruggere completamente la casa di Otis, mentre il finale della stagione sarà animato da una rappresentazione studentesca.

Se Otis ha concluso la prima stagione decidendo di mettersi con Ola, Maeve era lì a guardare, proprio quando aveva capito di avere una cotta per il suo migliore amico. L’attrice Emma Mackey anticipa che il suo personaggio sarà più concentrato sull’amicizia che sull’amore. Il rapporto tra Maeve e Aimee sarà raccontato ad un “livello più profondo perché abbiamo solo grattato la superficie nella prima stagione“. Ma la tosta liceale che ha avuto l’idea di lanciare una clinica del sesso con Otis sarà protagonista anche per via del ritorno in città di sua madre, che la renderà meno sola.

Il personaggio sarà meno appariscente dal punto di vista fisico: spariranno le ciocche rosa che l’hanno caratterizzata nella prima stagione, in favore di un castano più naturale. Per l’attrice è una scelta giusta che va nella direzione di una maturazione del personaggio.