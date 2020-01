Più stabile EMUI 10 su alcuni smartphone Huawei da oggi 4 gennaio: report aggiornato

Arrivano segnali confortanti in queste ore per quanto riguarda determinati smartphone Huawei, soprattutto quelli che avevano bisogno di maggiore stabilità dopo aver assaggiato l’aggiornamento con EMUI 10 nello scorcio finale del 2019. Dopo aver analizzato pochi giorni fa la nuova ondata di device destinati a fare questo step nei prossimi mesi, legati anche al brand Honor, oggi tocca concentrarsi sui prodotti che vedono migliorata la propria esperienza di utilizzo nel quotidiano.

Buone notizie per Huawei Mate 10 Pro con la B143

In prima istanza, oggi 4 gennaio è importante concentrarsi su un modello che negli ultimi tempi era finito un pochino nel dimenticatoio. Mi riferisco al cosiddetto Huawei Mate 10 Pro, che a detta del sito sito Huawei Update sta ricevendo proprio in queste ore l’aggiornamento B143. Peso ridotto e nessuna funzionalità aggiuntiva, ma oltre alla patch per la sicurezza di dicembre, in questo frangente dovremmo vedere risolti anche alcuni problemi secondari ritenuti comunque fastidiosi.

Segnali anche per Huawei P Smart 2019

Importanti segnali in queste ore li siamo avendo anche per Huawei P Smart 2019, se pensiamo al fatto che lo smartphone Android ha iniziato a ricevere la patch B157. Si tratta di un device particolarmente apprezzato dal pubblico italiano ed anche qui dovremmo andare incontro ad una maggiore stabilità per EMUI 10, dopo gli upgrade che abbiamo registrato negli ultimi due mesi dello scorso anno. Chiaramente, in entrambi i casi dovremo attendere almeno un paio di settimane per saperne di più sull’impatto che i due aggiornamenti hanno avuto in termini di durata della batteria.

Avete già ricevuto la notifica per installare uno dei due aggiornamenti descritti oggi? Fateci sapere, in riferimento alla patch B157 per Huawei P Smart 2019 e alla B143 per Huawei Mate 10 Pro, in modo da inquadrare meglio la situazione che si è venuta a creare ad inizio 2020.