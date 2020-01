La prima classifica Fimi del 2020 con Tiziano Ferro, Ultimo, Zucchero e tanti altri artisti

Arriva la prima classifica Fimi del 2020 e incorona Tha Supreme ancora in vetta alla Big Chart degli album, con Tiziano Ferro che cede il passo ai rapper per conquistare il terzo posto con l’ultimo uscito, Accetto Miracoli, che ha rilasciato il 22 novembre scorso e che porterà in tour a cominciare dal mese di giugno del 2020.

Tha Supreme in vetta alla classifica Fimi

Il 2020 si apre con la prima posizione di Tha Supreme. Il suo ultimo album, rilasciato qualche settimana fa, ha debuttato in prima posizione davanti a Persona di Marracash, che si mantiene nella parte alta della classifica dopo molte settimane dal debutto.

Persona di Marracash in classifica Fimi prima dei concerti ad Assago

Il nuovo album di Marracash debutta in seconda posizione dopo che da settimane si mantiene stabile nella parte alta della classifica. Il rapper di Santeria si sta preparando per il debutto al Mediolanum Forum di Assago, location nella quale terrà ben 3 dei concerti organizzati per il supporto del nuovo album che ha rilasciato alla fine del mese di ottobre.

Tiziano Ferro in classifica Fimi con Accetto Miracoli

Tiziano Ferro in classifica Fimi con Accetto Miracoli conquista la terza posizione della Big Chart. L’album è arrivato sul mercato a cominciare dal 22 novembre e sarà presto portato in tour negli stadi. Tra i singoli scelti, anche In Mezzo A Questo Inverno che ha estratto come ultimo singolo dal disco nel quale si conta anche la presenza di Giordana Angi come autrice, già scelta come partecipante al prossimo Festival di Sanremo 2020.

Mina Fossati in classifica Fimi al 4° posto

Mina Fossati in classifica Fimi prendono il 4° posto con il disco congiunto che hanno pubblicato a cominciare dal 22 novembre scorso. Si tratta di un unicum nella storia della musica italiana, qualcosa che mai era capitata prima del rilascio dell’album nel quale è contenuta anche la colonna sonora dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek, Luna Diamante.

Ultimo ancora in top 5 con Colpa Delle Favole

A chiudere le prime 5 posizioni della classifica è Ultimo, che con Colpa Delle Favole continua a seguire la scia del successo prima del grande debutto negli stadi, inaugurato dalle prime due date a Lignano Sabbiadoro e allo Stadio Olimpico, nel quale ha coronato il sogno di suonare nel prestigioso spazio della sua città.

Vasco e Cesare Cremonini in classifica Fimi al 6° e 7° posto

Due i cantautori che occupano il 6° posto e l’7° posto, ed entrambi emiliani. Si tratta di Vasco e Cesare Cremonini, che si stabiliscono in classifica Fimi con Vasco NonStop Live (uscito il 6 dicembre scorso) e con Cremonini 2C2C che sarà portato anche in tour negli stadi nel corso della prossima annata.

Playlist Live di Salmo in classifica Fimi dopo Cremonini

Appena annunciato tra i partecipanti del prossimo Festival di Sanremo, Salmo conquista l’8° posto della classifica con la versione live del suo ultimo album con il quale ha già conquistato 4 dischi di platino. Il rapper di Olbia sarà ospite della prima serata del Festival.

D.O.C. di Zucchero chiude la prima classifica Fimi del 2020

A concludere la top 10 della prima settimana, è D.O.C. di Zucchero. Il disco è arrivato sul mercato a cominciare dall’8 novembre e sarà portato anche in tour in tutto il mondo e all’Arena di Verona in una lunga residency che si terrà nel 2020 tra settembre e ottobre.