FBI 2 e Instict 2 insieme su Rai2 per tre settimane: anticipazioni del 4 e 11 gennaio

FBI 2 e Instinct 2, questa è l’accoppiata del sabato sera su Rai2 almeno da quando NCIS 16 è finito in panchina per lasciare il posto ai nuovi episodi della serie CBS con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Ebonée Noel e Jeremy Sisto. Sarà proprio la squadra ad aprire la serata occupando il posto lasciato vacante da NCIS 16 andando in onda dalle 21.10 circa con ben due episodi, i primi di questa seconda stagione, dal titolo “Un caso personale” e “A casa con Stacy” in cui l’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo, essendo cresciuto in quel quartiere.

Nel secondo episodio della serata di FBI 2, la squadra è alle prese con il rapimento di un bambino, figlio di una blogger i cui follower diventano tutti possibili sospettati. A seguire, andrà in onda un nuovo episodi di Instinct 2, il nono della stagione, dal titolo “Caccia all’uomo” in cui giunto a New York, il killer della Bella Addormentata prova subito ad uccidere l’autista che l’ha prelevato all’aeroporto . Per farlo uscire allo scoperto, Ryan, Dylan e Lizzie organizzano un finto appuntamento. Come andrà a finire per loro?

FBI 2 e Instinct 2 torneranno la prossima settimana, l’11 gennaio, con il penultimo episodio per quest’ultima. La serie con Alan Cumming si concluderà il prossimo 18 gennaio quando dovrebbe lasciare il posto a NCIS 17 anche se, al momento, non c’è conferma ufficiale. Cosa vedremo negli episodi in onda sabato prossimo?

FBI 2 torna con i due episodi dal titolo “Idoli americani” e “Il colore della pelle” in cui la senatrice canditata alla Presidenza, Valerie Caldwell, è bersaglio di un’auto-bomba. Maggie e Omar si mettono alla c accia dell’attentatore e cercano di capire i motivi per cui la donna è presa di mira. Dopo una sparatoria avvenuta in un locale frequentato in prevalenza da afroamericani, si scopre che il locale stesso aveva ricevuto, pochi giorni prima, delle minacce da parte di un gruppo di razzisti.

Instinct 2, invece, con il penultimo episodio in cui in un birrificio, vengono ritrovati i cadaveri di Gretchen, la titolare, di Phil, suo genero e di Louis, il figlio della donna, apparentemente l’autore degli omicidi, in seguito ai quali sembrerebbe che si sia suicidato.

Ecco il trailer dell’episodio: