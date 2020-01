Divertenti immagini di buona Befana ed auguri Epifania del 6 gennaio: le frasi da condividere

Meglio non restare a corto di divertenti immagini di buona Befana e di frasi di auguri per l’Epifania 2020. Il 6 gennaio porterà pure via tutte le feste e proprio per questo motivo è più che bello lasciare un ricordo certo nella mente di amici e contatti vari, cercando di essere sempre originali e magari strappare qualche sorriso via WhatsApp o social.

Nonostante l’intenso significato religioso dell’Epifania per noi cristiani, è indubbio come il simbolo della festa del 6 gennaio sia proprio lei, la Befana. La simpatica vecchina a cavallo della sua scopa per portare doni e dolciumi a tutti i bambini va di certo onorata nella ricorrenza che chiude appunto tutte le festività natalizie.

Più di qualche nostro lettore sarà a caccia di divertenti immagini di buona befana e in questo approfondimento troverà pane per i suoi denti. Sono in molti, in effetti, a scherzare sulla figura della vecchina con la scopa equiparandola a mogli, sorelle, amiche per strappare qualche risata o per scatenare “l’ira funesta” delle più permalose destinatarie di un messaggio WhatsApp o via altro social. Nella galleria qui riportata, in effetti, non mancano per nulla delle soluzioni che ironizzano sul freddo polare della notte tra il 5 e il 6 gennaio. Sulla necessità di fare manutenzione alla fedele scopa e molto altro ancora.

Gli auguri divertenti di buona Befana non possono essere naturalmente gli unici a far capolino in concomitanza con la festività del 6 gennaio. Un auspicio di una buona Epifania, nel significato più propriamente religioso del termine, è davvero d’obbligo per ricordare l’arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme per omaggiare il bambino Gesù. L’apparizione dei tre re e il loro omaggio con i doni oro, incenso e mirra sono pure i protagonisti delle opzioni presenti in questa seconda galleria di foto e anche GIF.







Per finire,oltre alle immagini di buona Befana ed Epifania, sempre ad uso di condivisione social sulle principali app di messaggistica come WhatsApp, i lettori potranno scegliere pure tra le seguenti frasi a tema per il 6 gennaio. Trattandosi di messaggi testuali (il più delle volte mandati in maniera confidenziale a persone a noi care), le soluzioni riportate saranno tutte ironiche e divertenti con protagonista sempre una vecchia Befana alla quale si vogliono ricordare i suoi principali compiti, nonostante l’età.

Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista altrimenti mi tamponi come l’anno scorso! Auguri Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa! Amore mio per il 6 gennaio non serve che ti travesti, sei perfetta così! Ciao mia befanina… ricordati che stasera è la tua festa e devi preparare la scopa… auguri. Auguri Befana… opss volevo dire buona epifania a te…