Aspettando PS5 e Xbox Series X, cosa ci riservano i videogiochi del 2020?

Con PS5 e Xbox Series X che faranno il loro trionfale ingresso nel mondo dei videogiochi soltanto al termine del 2020, tanti saranno i titoli protagonisti dei prossimi dodici mesi che animeranno la scena videoludica.

Gli hardware di nuova generazione saranno pronti soltanto a ridosso delle prossime vacanze natalizie. Non necessariamente un male per chi vuole ancora spremere appieno le potenzialità di PS4 e Xbox One, con le lineup che si apprestano ad arricchirsi di nuove produzioni in grado di mantenere costantemente altissima l’attenzione.

Diversi sono infatti i videogiochi che non faranno rimpiangere di certo la relativa lontananza di PS5 e Xbox Series X: i vari studi di sviluppo che stanno dando il massimo per rendere il canto del cigno dell’attuale generazione videoludica quantomeno memorabile.

Quali saranno dunque i veri protagonisti del 2020 nerd? Scopriamolo insieme.

PS5 e Xbox Series X possono aspettare, tocca ancora a PS4 e Xbox One!

È un 2020 da non prendere assolutamente sotto gamba quello che ci porterà a fare la conoscenza, sul finale, con PS5 e Xbox Series X. Un’annata che non sarà per nulla di transizione, vista la quantità e soprattutto la qualità delle produzioni pronte a fare il proprio esordio sulla scena.

Si parte subito con Dragon Ball Z Kakarot, il nuovo titolo dedicato ai guerrieri Saiyan creati dal maestro Akira Toriyama, che aprirà le danze già nel mese di gennaio. Un prodotto che si preannuncia mastodontico, e che mira a riprodurre sullo schermo le principali saghe che hanno fatto la storia del manga e dell’anime.

Non mancano cosucce interessanti anche esclusivamente per i possessori di Xbox One, con Ori and the Will of the Wisps pronto a posizionarsi sugli scaffali già nel mese di frabbraio.

La primavera, dal canto suo, è pronta a offrire spunti videoludici molto diversi tra loro, e in grado di soddisfare una platea di utenti parecchio eterogenea. Si parte con Final Fantasy 7 Remake, che aprirà le danze nel mese di marzo (ok, tecnicamente sarà ancora inverno, ma le temperature si scalderanno non poco con questa uscita, ndr). Un ritorno parecchio atteso dai fan, che sono ormai pronti a fare il loro esordio in un mondo di gioco completamente ricostruito e che fa uso intensivo degli strumenti messi a disposizione dagli hardware dell’attuale generazione videoludica.

A spingere (e pesantemente anche) sul pedale dell’acceleratore della current gen ci penseranno i vari Cyberpunk 2077 e The Last of Us Part 2. Produzioni che arriveranno sul mercato a distanza di poche settimane l’una dall’altra (aprile la prima, maggio la seconda) ma che di certo non mancheranno di finire nelle collezioni di ogni videogiocatore che si rispetti.

E sempre nel mese di maggio gli appassionati di fumetti potranno confrontarsi con Marvel’s Avengers, il nuovo gioco dedicato agli eroi più potenti della terra, i Vendicatori, sviluppato da Crystal Dynamics.

Il bello deve ancora venire

Ovviamente questa è solo la punta di un iceberg che affonda in profondità nel mare di titoli pronti a sfidarsi sul mercato durante i prossimi dodici mesi. La lineup che accompagnerà la marcia d’avvicinamento a PS5 e Xbox Series X andrà infatti arricchendosi mese dopo mese, con le varie conferenze e gli eventi speciali che forniranno una panoramica sempre in dinamico divenire.

Resta da vedere la seconda parte dell’anno come si animerà, con le voci di corridoio che al momento risuonano vaghe e lontane, ma con i maggiori brand che di certo non staranno a guardare. Produzioni come i vari Call of Duty, Battlefield e simili non mancheranno di sfruttare il periodo pre-natalizio per piazzare la zampata vincente e mettere a segno incassi interessanti. Per questo però, vi rimandiamo alle pagine della nostra webzine online, che ogni giorno vi terrà informati su tutto quello che c’è da sapere dal mondo dei videogiochi e non solo.