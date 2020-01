Ufficiale l’11° incontro di Vasco Rossi con i fan, tutti i dettagli dell’evento 2020

L’11° incontro di Vasco Rossi con i fan si terrà a Bologna. L’evento è in programma per i prossimi giorni, nel pomeriggio del 15 gennaio, a cominciare dalle 14,30. Gli invitati sono tutti gli iscritti al fan club con tessera in corso di validità, mentre non possono partecipare coloro che hanno preso parte ai 10 incontri precedenti.

Come partecipare all’incontro di Vasco Rossi

Le selezioni sono aperte fino alle 12 del 7 gennaio, inviando una mail all’indirizzo ilblasco@vascorossi.net. Nell’oggetto del messaggio, dovrà essere indicata la dicitura Incontro con Vasco. Nel corpo della mail dovrà inoltre essere indicato il proprio nome e cognome, con la data di nascita; il numero di tessera; città e provincia di residenza con un numero di cellulare; una motivazione che agevoli la scelta; un video inedito (da max 5 mb e 15 secondi) nel quale si augura buon compleanno a Vasco (in vista del 7 febbraio).

Le mail prive di tutti gli elementi richiesti non saranno prese in considerazione, mentre tra quelle ricevute ne saranno selezionate 40. I nomi di coloro che hanno conquistato la selezione saranno comunicati entro il 12 gennaio, mentre la conferma degli interessati è attesa per il 13 gennaio.

Secondo indicazioni, non sarà possibile fare foto e video da condividere, non sarà possibile portare con sé cellulari e videocamere, oltre a borse e zaini e materiale da autografare.

I concerti di Vasco Rossi nel 2020

Intanto, Vasco Rossi è anche tornato in studio per la registrazione di nuova musica. Il 2020 è quindi iniziato all’insegna del lavoro e in vista dei grandi concerti che terrà a cominciare dal mese di giugno e con la prima data che si terrà a Firenze Rocks. I biglietti sono in prevendita su TicketOne, Vivaticket e TicketMaster, dopo anni di vendita nella sola piattaforma Vivaticket.

Nei giorni scorsi, Canale5 ha anche trasmesso il film-concerto diretto da Pepsy Romanoff e che ha portato in sala a cominciare dal 25 novembre. Visto il successo della pellicola, il film è stato replicato anche nel mese di dicembre e in due giornate. L’opera contiene le emozioni degli ultimi due anni di concerti, quelli che ha portato negli stadi e in sei date allo Stadio San Siro di Milano, oltre che all’Arena Fiera di Cagliari dove è tornato dopo molti anni di assenza dall’Isola.

Il 2019 è stato anche l’anno del ritorno in radio, con il singolo Se Ti Potessi Dire. Il brano è stato rilasciato il 25 ottobre scorso ed è anche stato definito come il quarto brano della sua carriera. Vasco è anche autore del singolo di lancio dell’album di Emma, Io Sono Bella, che ha firmato con Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli.

Il 2020 sarà invece l’anno della svolta sotto il punto di vista della dimensione live. Saranno infatti inaugurati gli eventi nei festival e un evento molto speciale a Imola, città nella quale tornerà dopo molto tempo dal suo ultimo concerto nel centro romagnolo.

Stando alle prime indiscrezioni trapelate, il brano di Irene Grandi – tra i Big del prossimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus – dovrebbe portare la firma di Vasco Rossi che aveva annunciato di aver scritto un brano per l’artista toscana attraverso un post sui suoi canali social.