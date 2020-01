PS5 contro Xbox Series X, Sony pronta a stravincere la sfida? Le previsioni degli esperti

L’avvio del 2020 ha segnato l’inizio di un countdown molto speciale per i videogiocatori, quello che porterà sul mercato le nuove piattaforme Sony e Microsoft, vale a dire PS5 e Xbox Series X. I due nuovi hardware sono chiaramente molto attesi da parte della community degli utenti, che smaniano nell’attesa di potersi confrontare con una rinnovata potenza computazionale che già fa sognare.

Dal canto loro i due producer non si stanno risparmiando di certo, con i rispettivi cervelloni che sono impegnatissimi per far fruttare al meglio i mezzi messi a loro disposizione. E i risultati si vedranno sulle battute conclusive dell’annata che è appena cominciata.

PS5 contro Xbox Series X, vittoria semplice per Sony?

Ovviamente, come di consueto, non possono mancare le previsioni degli esperti di settore, che hanno detto la loro sulla sfida tra PS5 e Xbox Series X. E quanto emerso dalle analisi di mercato non può che far sorridere il colosso nipponico, mentre quello statunitense avrà molto su cui ragionare per provare a cambiare le carte in tavola.

La poca propensione a cambiare le proprie abitudini, per quanto videoludiche, dell’utenza parrebbe essere uno dei punti a favore di PS5. Il passaggio da PS4 alla next gen di Sony è quindi una sorta di rito naturale per gli aficionados, sebbene non sia da sottovalutare l’aspetto lineup della nuova console.

Avere un parco titoli che stuzzichi adeguatamente le voglie videoludiche dei fan sarà cruciale per evitare di scoprire il fianco agli affondi avversari. D’altronde Microsoft non ha nascosto di certo la voglia di rimpolpare il proprio reparto esclusive, con le primizie mostrate nel corso della serata dei The Game Awards 2019 che sono state un succulento assaggio di cosa attenderà i fan tra la fine del 2020 e l’inizio del prossimo anno solare.

Probabile che buona parte della sfida si giochi sul prezzo di PS5 e Xbox Series X. Per quanto non esistano al momento dettagli precisi su questo aspetto, parrebbe che Sony e Microsoft siano già orientate verso un preciso range.

La prima potrebbe quindi portare PS5 sugli scaffali a 399 dollari (e corrispettivi euro), mentre la seconda si assesterebbe a cento dollari in più, con la spesa totale che salirebbe a 499 dollari. Costi di produzione differenti, certo, ma che rischiano di pesare parecchio sulle ambizioni di Xbox Series X.

Terzo incomodo dietro l’angolo?

E non starà a guardare nemmeno Nintendo Switch, che nel 2020 potrebbe divenire la console più venduta dell’anno. Il momento di transizione raffredderà infatti le richieste di PS4 e Xbox One, e con le nuove piattaforme disponibili solo alla fine dell’anno il campo è sostanzialmente libero.

Non ci sono piani per un nuovo hardware da parte di Nintendo, che quindi proverà a massimizzare gli introiti contando anche su una lineup pronta ad arricchirsi di nuove e intrigantissime perle.

Sono ovviamente previsioni momentanee e in continuo aggiornamento, con le novità che trapeleranno nel corso dei prossimi mesi che sposteranno inevitabilmente l’ago della bilancia. La lotta per la next gen è tutt’altro che conclusa: chi la spunterà?

