Maratona The Young Pope su Sky Atlantic il 3 gennaio, un ripasso della serie in attesa di The New Pope

Lenny Belardo, con il suo carattere controverso e poco incline a farsi manovrare, ci aveva conquistato con The Young Pope, miniserie di Paolo Sorrentino trasmessa su Sky Atlantic nel 2016.

Jude Law veste i panni del giovane cardinale, inaspettatamente eletto pontefice col nome di Pio XIII. Un uomo dal carattere mite e dallo scarso peso politico in cui la Chiesa vede una pedina facilmente manipolabile. In realtà, Lenny dimostrerà di avere una personalità machiavellica e ambiziosa. Abbandonato in orfanotrofio in giovane età, Lenny è costantemente tormentato da tale episodio, che si manifesta nel suo complicato rapporto con la fede e con Dio stesso.

In attesa di rivederlo nel sequel The New Pope, Jude Law torna nel ruolo di Pio XIII con la maratona di The Young Pope. Il 3 gennaio, a partire dalle 13:30, Sky Atlantic ripropone tutti i dieci episodi che compongono la prima stagione. La maratona sarà preceduta da uno speciale alle 13:05 che mostrerà i retroscena e le curiosità sulla realizzazione di The New Pope. Nel dettaglio:

Ore 13:30: Episodio 1×01. Il giovane Lenny Belardo, alias Pio XIII, è il primo Papa americano della storia. Eletto per una strategia mediatica, mostrerà subito i suoi lati più contraddittori.

Ore 14:30: Episodio 1×02. Nelle stanze del Vaticano si susseguono alleanze, confessioni e scelte spiazzanti, mentre il mondo attende con trepidazione che il nuovo Pontefice mostri il suo volto.

Ore 15:30: Episodio 1×03. Con l’aiuto di alcuni cardinali, Voiello trama contro Pio XIII, il quale ha in serbo un’altra mossa per scioccare l’opinione pubblica.

Ore 16:30: Episodio 1×04. Mentre il Papa sta per annunciare un altro provvedimento reazionario, Voiello ricatta Esther per creare uno scandalo che possa screditare Pio XIII.

Ore 17:30: Episodio 1×05. Il Papa si concede un’avventurosa fuga notturna in compagnia di Dussolier. Intanto il Segretario Voiello entra in possesso di foto molto compromettenti.

Ore 18:30: Episodio 1×06. Per la prima volta dalla sua elezione, Pio XIII concede udienza al Primo Ministro italiano e porta avanti una durissima crociata contro i sacerdoti omosessuali.

Ore 19:25: Episodio 1×07. Mentre le frequentazioni fra Pio XIII ed Esther si fanno sempre più assidue, il Segretario Voiello raccoglie ulteriori alleati fra i cardinali per tramare contro il Papa.

Ore 20:10: Episodio 1×08. Nell’incredulità generale, Pio XIII annuncia un viaggio pastorale in Africa dove incontrerà una famosa missionaria e pronuncerà un discorso memorabile.

Ore 21:15: Episodio 1×09. A New York, Gutierrez incontra un nuovo testimone che potrebbe fornirgli le prove per incastrare il potente cardinale Kurtwell, sospettato di abusi sessuali.

Ore 22:15: finale di stagione. Pio XIII decide di confrontarsi con il proprio passato nel corso di un viaggio a Venezia, dove sorprenderà ancora una volta il mondo con una scelta inaspettata.

In The New Pope, in onda dal 10 gennaio su Sky Atlantic, Sorrentino torna in Vaticano per raccontare i rapporti interni ed esterni con la Chiesa. Il pubblico farà inoltre la conoscenza del nuovo Papa interpretato da John Malkovich: Sir John Brannox, AKA Giovanni Paolo III. La storia riprende dal finale di stagione, con il cardinale Voiello alla ricerca di un sostituto di Lenny Belardo, che lo porterà a incontrare un inglese moderato, affascinante e sofisticato. Come se non bastasse, non mancano le minacce esterne che colpiscono i simboli della cristianità.