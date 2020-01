Joe Henderson su Lucifer 5 sconvolge tutti: “Chi vi dice che il diavolo tornerà dall’Inferno?”

L’attesa per Lucifer 5 è alle stelle, e se ciò non fosse abbastanza, ci ha pensato Joe Henderson ad aumentare l’hype per la quinta e ultima stagione. Nella rubrica dedicata agli spoiler di TV Line, Matt Webb Mitovich ha riportato la domanda di una fan riguardante il futuro dei Deckerstar. In particolare si chiedeva in che modo verrà sviluppata la relazione tra Lucifer e Chloe quando lui tornerà dall’Inferno.

La domanda è stata poi rivolta al co-showrunner Henderson che ha sorpreso tutti con la sua risposta – e non è quella che pensiamo. Se inizialmente abbiamo dato per scontato che Lucifer sarebbe tornato, prima o poi, dall’Inferno, Henderson è pronto a ribaltare ogni teoria dei fan:

Aspetta, chi ti dice che Lucifer tornerà dall’Inferno?

Il co-showrunner ha così stuzzicato l’interesse dei fan, salvo poi specificare di essere un fan della coppia, quindi di non aver alcun motivo per lasciarli divisi per ancora tanto tempo:

Non possiamo dire molto, ma io e la co-showrunner Ildy [Modrovich] siamo noi stessi dei fan ‘Deckerstar’, perciò ci siamo chiesti: Per la stagione finale, cosa vogliamo che accada tra Lucifer e Chloe? Cosa non abbiamo esplorato o ancora spiegato? E abbiamo cercato di inserire tutto ciò nella quinta stagione.

Insomma, il lieto fine c’è, come gli stessi attori protagonisti avevano spiegato. Per arrivarci, però, bisognerà attraversare un lungo viaggio. “Penso che le mie storie preferite siano sempre state quelle in cui il messaggio finale è di speranza. Stiamo spingendo verso questa direzione”, aveva dichiarato Tom Ellis in un’intervista in coppia con la partner Lauren German. Anche se all’inizio di Lucifer 5, lui e Chloe non si trovano nello stesso regno, c’è speranza per la coppia. In quell’occasione, la German ne aveva approfittato per lanciare indizi su un possibile matrimonio tra il diavolo e la bionda detective, mentre Ellis aveva dichiarato:

L’eterno scapolo? Beh, se è la persona giusta, come è stato nella mia vita reale. Ma sì, chi lo sa? Il diavolo potrebbe sposarsi? In presenza di Dio? Vedremo.

Invece, Tom Ellis ha lasciato intendere che le risposte arriveranno dopo il ritorno di Lucifer sulla Terra. Ci aspettiamo che faccia un’entrata ad affetto: “Nel primo episodio scopriamo molte sulle intenzioni di Lucifer, lo lascerò come indizio.”

Cancellata da FOX dopo tre stagioni e salvata da Netflix lo scorso anno, Lucifer ha attratto sempre di più l’interesse del pubblico, grazie anche al passaparola online. Nel 2019 è stata tra le serie tv più popolari sulla piattaforma di streaming, registrando cifre record di visualizzazioni e richieste.

TV Line tiene a precisare che Lucifer 5, composta da sedici episodi, non ha ancora una data di lancio, ma verrà divisa in due parti. La prima tranche, composta da otto episodi, sarà rilasciata nel corso del 2020. Seguirà poi una pausa, dopodiché gli utenti Netflix potranno gustare i restanti otto episodi. Per chi vuole ripassare la serie tv o iniziarla per curiosità, le prime quattro stagioni di Lucifer sono disponibili per la visione sulla piattaforma Netflix.