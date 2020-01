In preallarme coi problemi PEC Aruba e fatturazione elettronica da webmail oggi 3 gennaio

Sembrano essere abbastanza diffusi i problemi PEC Aruba oggi 3 gennaio, con notevoli disservizi riscontrati in mattinata soprattutto per coloro che intendevano procedere con la fatturazione elettronica tramite webmail. Questione che, come si può facilmente immaginare, diventa ulteriormente delicata durante lo scorcio iniziale del mese. Quando cioè assistiamo ad una mole di messaggi di questo tipo più elevata rispetto alle altre settimane. Tocca dunque tornare su un argomento che io stesso avevo affrontato a novembre con un articolo specifico.

Cosa sappiamo sui problemi PEC Aruba di oggi 3 gennaio

In realtà, le informazioni disponibili sui problemi PEC Aruba che investono la fatturazione elettronica ed il servizio webmail, oggi 3 gennaio sono ancora frammentarie. Almeno stando ai dati che ho avuto modo di raccogliere al momento della pubblicazione dell’articolo. Partiamo dal presupposto che è possibile monitorare in tempo reale lo stato del servizio direttamente dal sito Down Detector, dove potrete individuare un innalzamento della curva a partire dalle 11 di questo venerdì.

I numeri in questione non ci parlano certo di un down nel senso stretto del termine, ragion per cui l’anomalia non riguarda coloro che hanno registrato un dominio attraverso questo marchio. Più in particolare, si riscontrano difficoltà con la fatturazione elettronica, al punto che in molti parlano di problemi PEC Aruba. Al momento non si hanno ancora feedback ufficiali da parte dell’azienda, visto che i suoi canali social in questi minuti tacciono.

Non ci sono i presupposti per parlare di down nel senso stretto del termine, dunque, ma la questione va monitorata con grande attenzione. Staremo a vedere se i problemi PEC Aruba avranno o meno un seguito nei prossimi minuti. Anche voi state incontrando difficoltà con webmail e la fatturazione elettronica? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito.