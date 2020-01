Iliad corre ai ripari per i problemi di rete: presto un’altra frequenza

Iliad non si è ancora pienamente insediate nel nostro Paese: serve tempo all’operatore di origini francesi per costruire la rete proprietaria, ed è quindi naturale, anche se spiacevole, andare incontro ancora a qualche problema. Siete tra quelli che nel quotidiano stanno sperimentando sulla propria pelle qualche disagio di troppo? Serve pazienza se intendete continuare a dare fiducia al gestore.

Come riportato da ‘UniversoFree.com‘, per cercare di limitare i danni, se così possono essere definiti, Iliad per il 2020 sta lavorando per l’aggiunto della banda 2100 MHz (B1), per adesso utilizzata solo a ridosso di poche microcelle all’interno della metropolitana di Milano. Era la fine di dicembre quando Wind Tre ha sgomberato gli ultimi MHz della banda 2100, adesso affidata per intero al provider transalpino. Entro luglio 2022 (arco temporale ancora abbastanza lontano), la frequenza verrà impiegata da Iliad per estendere la propria copertura ai capoluoghi regionali (bisognerà attendere gennaio 2025 per quelli di provincia). Tutt’altro discorso per Free Mobile, il corrispettivo francese di Iliad, che nel giro di pochi mesi prenderà parte ad un’asta per l’attribuzione di alcune frequenze 5G.

Il Gruppo è saldo, più che mai deciso a fare bene in entrambi i Paesi: ultimamente la società ha guadagnato 2 miliardi di euro dalla vendita di circa il 70% dell’azienda che gestisce gli impianti passivi di telecomunicazioni mobile nel nostro territorio ed in quello francese. L’importo sarà destinato allo sviluppo della rete proprietaria in tutti e due i mercati. La crescita è costante, ma richiede del tempo per poter garantire risultati massimali: se ritenete di avere la pazienza e la voglia di aspettare, continuate a restare con Iliad, oppure decidete subito di cambiare operatore (le offerte dei concorrenti di certo non mancano). Lasciate un commento all’articolo per farci sapere cosa deciderete di fare.