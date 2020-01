Il finale di Arrow 8 cambia il destino di Mia in The Canaries?

Il finale di Arrow 8 cambia il destino di Mia Smoak? A quanto pare lo ha già fatto almeno secondo quanto si legge dalla sinossi ufficiale dell’episodio che vedrà la giovane figlia di Oliver e Felicity di nuovo protagonista. Le vacanze di Natale stanno per finire e presto la serie tornerà in onda non solo con la sua parte dedicata al maxi crossocer Crisi sulle Terre Infinite ma anche per lanciare il suo nuovo spin-off, The Canaries, dedicato a Mia ma anche a Laurel Lance (Katie Cassidy) e Dinah Drake (Juliana Harkavy).

Il pilota backdoor della serie andrà in onda il 21 gennaio negli Usa e sarà incentrato su una versione di Star City nel 2040, in cui Mia trova il suo mondo molto più idilliaco di quanto non lo abbiamo visto nei famosi flashforward che l’hanno vista protagonista. Qualcuno o qualcosa lo sta minacciando e lei dovrà tornare in azione non prima di aver rivelato al mondo, ovvero i fan, che lei è Mia Queen. La novità rivelata dalla sinossi divulgata dalla rete nelle ultime ore è proprio questa. Mia non porterà il cognome della madre come ha fatto fino a questo momento, bensì quella del padre.

Il penultimo episodio di Arrow 8, “Green Arrow and the Canaries”, doveva originariamente essere intitolato “Living in the Future” ma poi tutto è cambiato alla luce delle ultime novità forse proprio per via di quello che è successo in questi ultimi episodi andati in onda, gli stessi che hanno visto cambiare anche il rapporto tra Mia e Oliver.

In particolare, la sinossi dell’episodio recita:

È l’anno 2040 a Star City e Mia Queen ha tutto ciò che avrebbe potuto desiderare. Tuttavia, quando Laurel e Dinah si presentano di nuovo improvvisamente nella sua vita, le cose prendono una piega scioccante e il suo mondo perfetto viene sconvolto. Le due stanno rintracciando una vittima di rapimento con legami diretti con Mia e hanno bisogno del suo aiuto. Sapendo che cambierà tutto, capisce che non può fare a meno di essere un eroe e lei, Laurel e Dinah si vestono di nuovo per salvare la città.

Arrow 8 ritorna in onda il 14 gennaio come parte della serata finale del maxi crossover e poi, la settimana successiva, andrà in onda “Green Arrow and the Canaries” e, infine, l’attesa finale di serie e di stagione, “Fadeout”, il 28 gennaio. Per la programmazione italiana dovremo attendere la fine dell’inverno visto che, per il momento, la serie non risulta in palinsesto.